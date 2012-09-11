رعشه دریل کارگران براندام طاقبستان/ بولدزرهای سرگردان درقلمرو امپراتور

به گزارش خبرنگار مهر، قلمرو امپراتوری ساسانی در ایران یا همان طاق وسان کرمانشاهی ها و طاقبستان پارسی زبانان، با وعده ساماندهی و اصلاح وضعیت محوطه تاریخی این مجموعه، قرار است به سمت جهانی شدن و ثبت در آثار تاریخی دنیا حرکت کند.

اما ساماندهی محوطه تاریخی طاقبستان با نا بسامانی رفت و آمد کامیون های سرگردان و ماشین ها عظیم الجثه ای که فقط در بیابان ها و اطراف معادن می شود آنها را دید کاملاً نگران کننده شده است.

بدون تردید هر رهگذری، از لرزه ها و صداهای گوش خراش به زمین کوفتن دریلی که یک کارگر ساده و بی خبر، در نیم متری اولین انیمیشن سنگی دنیا به دست گرفته است نا خوش احوال می شود.

باید دید کدام کارشناس میراث فرهنگی و ناظر منصفی وجود پیکورهایی که رعشه آنها ده ها متر آن طرف تر زیر پای عابران به شدت احساس می شود را در یک وجبی طاق های سنگی که هر خشت آن دنیا دنیا مجد و عظمت را در خود نهفته است، تأیید میکند؟

باید دید پیرایش ابرو به قیمت کم سو کردن دیدگان طاقبستان و حتی احتمال سست شدن خشتی از نخجیرگاه شاهان ساسانی، به صرفه است؟

تصاویری که خبرنگار مهر از طرح به اصطلاح ساماندهی طاق بستان ثبت کرده است، خونسردی ناظرین پروژه بهبود وضعیت محوطه تاریخی طاقبستان در قبال شیوه ای جدید از مرمت یک اثر بی بدیل را نشان می دهد، خونسردی که کمی آدم را کلافه می کند.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری طاقبستان پیش از این در گفتگویی با خبرنگار مهر اظهار داشته است: طرح مشاور آتک که در گذشته طراحی شده و وسعت آن هزار هکتار از زمین های غربی محوطه تاریخی طاقبستان تا نزدیک بیمارستان امام رضا (ع) و همچنین بلوار طاقبستان تا پل ولایت را دربر می گیرد.

علیرضا مرادی بیستونی بیان کرد: 68 پروژه شامل حذف الحاقات و ایجاد تاسیسات در این منطقه هزار هکتاری جا نمایی شده است. طرح این 68 پروژه در سه فاز عملیاتی می شود که فاز اول طرح از خود مجموعه طاق ها آغاز می گردد.

مرادی گفت: اجرای این پروژه دو هدف بزرگ را دنبال می کند، هدف اول رونق گردشگری استان و توسعه این صنعت در محل طاقبستان و آمادگی برای ثبت جهانی آن است.

وی هدف دوم این طرح را جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و نجات بخشی طاقبستان دانست و اظهار داشت: سطح مقابل طاق ها و نقش برجسته اردشیر در طول تاریخ تا حدود 25 سال پیش مرتب افزایش ارتفاع داشته است، این امر موقعیت اصلی چشمه طاقبستان و مسیر حرکت آب را تغییر داده است.

مرادی گفت: بر این اساس و پس از انجام مطالعات و گمانه زنی ها به این نتیجه رسیدیم که سطح مقابل آن یک متر و 40 سانت شامل نخاله و خاک و بتن است که هیچ ارزش تاریخی ندارد.

مرادی بیستونی گفت: پایین بردن سطح مقابل طاق ها به علت امکان آسیب به آثار تاریخی کار راحتی نبود و کانال های بتنی آب که قبلا ایجاد شده بود بوسیله دستگاه های مکانیکی مخصوص برداشته شد.

اما باید دید اهدافی که سرپرست پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری طاقبستان به آن اشاره کرده است فقط به شیوه ای که در تصاویر می بینیم قابل انجام است؟

و یا نجات بخشی طاق بستان، رونق گردشگری و یا آمادگی برای ثبت جهانی این اثر بزرگ مستلزم حضور کارگران ساختمانی پتک به دست و بی اطلاع از اهمیت یک اثر تاریخی و یا عبور و مرور کامیون و بولدزر در این محوطه تاریخی است؟

خوب است که سرپرست پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری طاقبستان به ساده نبودن کار در حین پایین بردن سطح مقابل طاق ها به علت امکان آسیب به آثار تاریخی واقف است اما باید دید منظور وی از ماشین آلات مخصوص مکانیکی همین پیکور سنگ دلی است که در تصاویر مهر می بینیم؟ که پیش تر چنین چیزی را فقط در هنگام کندن آسفالت معابر در دستان کارگران شهرداری ها دیده بودیم؟

به هر حال پروژه ساماندهی طاقبستان در آینده و در فاز های متعدد پیگیری خواهد شد و شکی نیست که تجدید نظر در شیوه بی رحمانه این ساماندهی، ضروری به نظر می رسد.

گزارش از: عبدالعلی رستگاری

عکس از: محمد شهبازی