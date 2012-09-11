208 هزار میلیارد ریال از بازار پولی کشور در اختیار موسسه مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امینی شامگاه دوشنبه در همایش شرکای ماندگار موسسه مالی و اعتباری مهر استان کردستان اظهار داشت: موسسه مالی و اعتباری مهر در سال 72 با نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان با هدیه 10 میلیون ریالی مقام معظم رهبری آغاز به کار کرد و در حال حاضر با جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه های مشتریان خود توانسته سرمایه خود را به هزار و 500 میلیارد ریال افزایش دهد.

وی افزود: این موسسه در سراسر کشور بیش از 9 میلیون و 270 هزار مشتری دارد که 208 هزار میلیارد ریال از کل بازار پولی کشور را در 12 هزار حساب جمع آوری کرده است.

معاون اعتبارات و تجهیز منابع موسسه مالی و اعتباری مهر به تسهیلات و وام های قرض الحسنه پرداختی این موسسه از سال 77 تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: روند پرداخت تسهیلات و وام های قرض الحسنه بانکی از سال 77 به بعد سیر صعودی قابل توجهی داشته است تا جایی که در سال گذشته دو هزار و 550 میلیارد ریال و امسال نیز تاکنون 433 میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان پرداخت شده است.

امینی موسسه مالی و اعتباری مهر را مکانی برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مشتریان عنوان کرد و یادآور شد: با برنامه ریزی های هدفمند و دقیق در افق چشم انداز سال 1395 در تدوین راهبرد خود با ارائه خدمات نوین بانکی با عنوان بانکداری اسلامی یکی از بهترین بانک های سطح کشور و خاورمیانه می شود.

وی در ادامه گفت: تمام دغدغه های این موسسه جمع آوری پول های شرعی، پاک و توزیع آن میان مشتریان است و در این راستا یکی از مهمترین اقدامات مجموعه مهر در خصوص تحقق بانکداری اسلامی، پرداخت مابه التفاوت سود قطعی به سپرده گذاران در سال های گذشته است.

معاون اعتبارات و تجهیز منابع موسسه مالی و اعتباری مهر حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید را مهمترین اولویت این موسسه عنوان کرد و افزود: موسسه مهر به منظور تحقق این مهم برنامه های مختلفی از جمله طراحی و پیاده سازی باشگاه مشتریان را تدوین و اجرا کرده است.

امینی اظهار داشت: باشگاه مشتریان کلیدی، سامانه جامعی است که برای مشتریان عضو در حوزه تسهیلات، سپرده گذاری و انواع خدمات بانکی ارزش افزوده خاص خلق می کند و شناخت بهتر و تعامل اثر بخش تر با مشتریان، ارج نهادن به حقوق مشتری، ایجاد هم افزایی بین مشتریان و تامین نیازها و انتظارات مشتریان کلیدی از دیگر اهداف راه اندازی این باشگاه است.

وی در ادامه به اهداف برگزاری همایش شرکای ماندگار اشاره کرد و یادآور شد: ارتقای سطح روابط با مشتریان کلیدی، ترویج فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع از مهمترین اهداف برگزاری این همایش در سطح استان، مناطق و کشور است.