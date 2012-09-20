بازگشایی بازارچه های مرزی کوزه رش و ناویه خان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده چهارشنبه شب در جریان بازدید از روند احداث جاده دسترسی به بازارچه مرزی کوزه رش سلماس که به همراه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انجام شد افزود: استانداری آذربایجان غربی به همراه مسئولان شهرستان سلماس بزودی مذاکرات نهایی برای بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش با همتای کشور ترکیه را در این کشور انجام می دهند. .

رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید گفت: طول راه دسترسی به بازارچه مرزی کوزه رش 10 کیلومتر است که هشت کیلومتر آن به طور کامل آسفالت شده و بقیه نیز در صورت تخصیص اعتبار بزودی آسفالت می شود.

علی اکبر آقایی افزود: بازگشایی این بازارچه می تواند در تامین رفاه و معیشت مردم منطقه به ویژه مرزنشینان بسیار مفید باشد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: محور سلماس - کوزه رش، سلماس - هفتوان و کمربندی سلماس از جمله طرح هایی هستند که اعتبارات مورد نیاز آنها به موقع تخصیص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در این بازدید هشت میلیارد و 500 میلیون ریال برای تکمیل آسفالت بازارچه کوزه رش سلماس و نیز 500 میلیون ریال برای تکمیل نمازخانه بین راهی در میدان آذربایجان سلماس اختصاص داد.

شهریار افندی زاده روز چهارشنبه به منظور شرکت در آیین بهره برداری از ساختمان تجاری پایانه مرزی بازرگان و بازدید از طرح های توسعه و ساماندهی این پایانه و دیگر طرح های راهسازی وارد آذربایجان غربی شد.