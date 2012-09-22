دو وقف جدید به موقوفات ملایر افزوده شد/ساخت بیمارستان وقفی معطل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا زین العابدینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در ملایر اظهار داشت: یکی از این موقوفات شامل یک قطعه زمین به مساحت چهار هزار متر مربع است که توسط حسن رضا گنجی در شهر ازندریان برای ساخت حوزه علمیه وقف شده است.

وی ادامه داد: وقف شش دانگ مغازه به مساحت 15 متر در شهر ازندریان توسط محمد ولی نوری نیز یکی دیگر از این موقوفات است که درآمد این مغازه برای نماز جمعه ملایر مصرف می شود.

حجت الاسلام زین العابدینی با اشاره به اینکه شهرستان ملایر از نظر وقف رتبه برتر استان و در کشور نیز جز شهرهای برتر در وقف است، گفت: در این شهرستان 159 واقف وجود دارد که موقوفات این واقفان درامور مختلف عمرانی، فرهنگی، مذهبی، بهداشت ودرمان و آموزشی مصرف می شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر با تاکید بر اینکه موقوفات باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد، گفت: در این زمینه ایجاد استخرسیف‌الدوله، فروشگاه زنجیره ای، پروژه‌های تجاری و مسکونی برنامه ریزی شده تا ضمن ایجاد اشتغال‌ در زمینه انجام امور رفاهی مردم در شهرستان نیز اقدام شده باشد.

وی در ادامه به موقوفات بزرگ سیف الدوله در شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: مرحوم سیف الدوله به عنوان بزرگترین واقف شهرستان ملایر مطرح است و امور وقفی وی در راستا روضه خوانی و اطعام دهی، هزینه‌های درمانی، ساخت مراکز آموزشی و فرهنگی و ساخت بیمارستان بوده است.

حجت الاسلام رضا زین العابدینی ادامه داد: ایجاد یک بیمارستان و مداوای روزانه 12 بیمار نیازمند در آن از نیات این واقف بزرگ است که در این راستا بارها برای ساخت بیمارستان با بهداشت و درمان مذاکره و قول مساعدت ساخت یک بیمارستان تخصصی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان داده شده اما تاکنون در این زمینه اقدامی عملی نشده است.

حجت الاسلام زین‌العابدینی عنوان کرد: برای اجرای نیت واقف با بیمارستان امام حسین(ع) ملایر توافق شده که ماهانه مبلغی افزون بر پنج میلیون تومان برای مداوای بیماران نیازمند بعنوان هزینه درمان به این بیمارستان داده و در این زمینه بیماران نیازمند درمان می‌شوند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 700 نیت وقف در کشور وجود دارد که مهمترین آن امور تحصیلی، درمان، تهیه جهیزیه، ساخت خوابگاه برای دانشجویان است که واقفان باید در این راستا موقوفات خود را وقف کنند.