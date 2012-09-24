  1. فرهنگ و ادب
۳ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۵

طرح رمان نوجوان با مدیریت محمدرضا بایرامی در حوزه هنری کلید خورد

طرح رمان نوجوان با مدیریت محمدرضا بایرامی در حوزه هنری کلید خورد

محمدرضا بایرامی از انتشار مجموعه‌ای از رمان‌های ویژه گروه سنی نوجوان در قالب طرح رمان نوجوان در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری خبر داد.

محمدرضا بایرامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح رمان نوجوان در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری خبر داد و گفت: این طرح فراخوانی ندارد، بلکه در واقع خود نویسندگان متولی پخش اطلاعات درباره آن هستند و قرار است طی آن آثار داستانی بلند برای مخاطب نوجوان پس از تایید شواریی که در دفتر برای این منظور تشکیل شده است منتشر شود.

وی ادامه داد: طرح رمان نوجوان در حال حاضر تشکیلاتی به صورت مرسوم ندارد، جسته و گریخته آثاری رسیده و با برخی از آنها نیز به توافق برای انتشار رسیده‌ایم.

بایرامی ادامه داد: این طرح در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنوز نوپاست و ما هم نخواستیم با شتاب آن را جلو ببریم؛ چون برخی مسائل مرتبط با آن هنوز به صورت کامل حل نشده است.

این نویسنده تاکید کرد: این طرح قصد ندارد به سفارش رمان بپردازد. نویسندگان خودشان آثار و طرح‌های داستانی‌‌شان را می‌آورند و برای انتشار در اختیار دفتر قرار می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به مصوب شدن انتشار این آثار در حوزه هنری گفت: به نظرم هنوز برخی نسبت به انتشار این آثار توجیه نشده‌اند و در اولویت‌بندی‌های خود به آن توجه لازم نمی‌کنند و آن را در میان سایر فعالیت‌هایشان از یاد می‌برند.

مسئول طرح رمان نوجوان حوزه هنری افزود: این طرح با وجود اینکه پیش از این در نهادهای دیگری نیز تجربه شده بود به هیچ عنوان با آنها همپوشانی نخواهد داشت. هدف و نفس این کار انتشار رمان برای مخاطب نوجوان است که پیش از این تجربه شده و پس از این نیز تجربه خواهد شد.

بنا بر اطلاع خبرنگار مهر اسامی آثار حاضر در این طرح تاکنون به شرح زیر است:

«پنج رئیس کوتوله»/ مهدی میرکیایی/ آماده انتشار
«مدرسه آدم سازی»/ طاهره ایبد/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش
«فرشته‌های رنجور»/ علی‌اکبر والایی/ پذیرش طرح داستان منوط به ارائه رمان
«بچه‌های ناتمام»/ جعفر ابراهیمی (شاهد)/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش
«افسانه ناگفته»/ علی ناصری/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش
گنج جویان دره خشک باد»/ محمدرضا بایرامی/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش
«پیاده نظام توی پیانو»/ مرتضی کربلایی لو/ طرح داستانی در دست بررسی
«جونو»/ مصطفی خرامان/ طرح داستانی در دست بررسی
کد مطلب 1703153

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