طرح رمان نوجوان با مدیریت محمدرضا بایرامی در حوزه هنری کلید خورد

محمدرضا بایرامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح رمان نوجوان در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری خبر داد و گفت: این طرح فراخوانی ندارد، بلکه در واقع خود نویسندگان متولی پخش اطلاعات درباره آن هستند و قرار است طی آن آثار داستانی بلند برای مخاطب نوجوان پس از تایید شواریی که در دفتر برای این منظور تشکیل شده است منتشر شود.
وی ادامه داد: طرح رمان نوجوان در حال حاضر تشکیلاتی به صورت مرسوم ندارد، جسته و گریخته آثاری رسیده و با برخی از آنها نیز به توافق برای انتشار رسیدهایم.
بایرامی ادامه داد: این طرح در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنوز نوپاست و ما هم نخواستیم با شتاب آن را جلو ببریم؛ چون برخی مسائل مرتبط با آن هنوز به صورت کامل حل نشده است.
این نویسنده تاکید کرد: این طرح قصد ندارد به سفارش رمان بپردازد. نویسندگان خودشان آثار و طرحهای داستانیشان را میآورند و برای انتشار در اختیار دفتر قرار میدهند.
وی در ادامه با اشاره به مصوب شدن انتشار این آثار در حوزه هنری گفت: به نظرم هنوز برخی نسبت به انتشار این آثار توجیه نشدهاند و در اولویتبندیهای خود به آن توجه لازم نمیکنند و آن را در میان سایر فعالیتهایشان از یاد میبرند.
مسئول طرح رمان نوجوان حوزه هنری افزود: این طرح با وجود اینکه پیش از این در نهادهای دیگری نیز تجربه شده بود به هیچ عنوان با آنها همپوشانی نخواهد داشت. هدف و نفس این کار انتشار رمان برای مخاطب نوجوان است که پیش از این تجربه شده و پس از این نیز تجربه خواهد شد.
بنا بر اطلاع خبرنگار مهر اسامی آثار حاضر در این طرح تاکنون به شرح زیر است:
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