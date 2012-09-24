طرح رمان نوجوان با مدیریت محمدرضا بایرامی در حوزه هنری کلید خورد

محمدرضا بایرامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح رمان نوجوان در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری خبر داد و گفت: این طرح فراخوانی ندارد، بلکه در واقع خود نویسندگان متولی پخش اطلاعات درباره آن هستند و قرار است طی آن آثار داستانی بلند برای مخاطب نوجوان پس از تایید شواریی که در دفتر برای این منظور تشکیل شده است منتشر شود.

وی ادامه داد: طرح رمان نوجوان در حال حاضر تشکیلاتی به صورت مرسوم ندارد، جسته و گریخته آثاری رسیده و با برخی از آنها نیز به توافق برای انتشار رسیده‌ایم.

بایرامی ادامه داد: این طرح در دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنوز نوپاست و ما هم نخواستیم با شتاب آن را جلو ببریم؛ چون برخی مسائل مرتبط با آن هنوز به صورت کامل حل نشده است.

این نویسنده تاکید کرد: این طرح قصد ندارد به سفارش رمان بپردازد. نویسندگان خودشان آثار و طرح‌های داستانی‌‌شان را می‌آورند و برای انتشار در اختیار دفتر قرار می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به مصوب شدن انتشار این آثار در حوزه هنری گفت: به نظرم هنوز برخی نسبت به انتشار این آثار توجیه نشده‌اند و در اولویت‌بندی‌های خود به آن توجه لازم نمی‌کنند و آن را در میان سایر فعالیت‌هایشان از یاد می‌برند.

مسئول طرح رمان نوجوان حوزه هنری افزود: این طرح با وجود اینکه پیش از این در نهادهای دیگری نیز تجربه شده بود به هیچ عنوان با آنها همپوشانی نخواهد داشت. هدف و نفس این کار انتشار رمان برای مخاطب نوجوان است که پیش از این تجربه شده و پس از این نیز تجربه خواهد شد.

بنا بر اطلاع خبرنگار مهر اسامی آثار حاضر در این طرح تاکنون به شرح زیر است:

«پنج رئیس کوتوله»/ مهدی میرکیایی/ آماده انتشار

«مدرسه آدم سازی»/ طاهره ایبد/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش

«فرشته‌های رنجور»/ علی‌اکبر والایی/ پذیرش طرح داستان منوط به ارائه رمان

«بچه‌های ناتمام»/ جعفر ابراهیمی (شاهد)/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش

«افسانه ناگفته»/ علی ناصری/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش

گنج جویان دره خشک باد»/ محمدرضا بایرامی/ طرح داستانی تصویب شده است/ در دست نگارش

«پیاده نظام توی پیانو»/ مرتضی کربلایی لو/ طرح داستانی در دست بررسی

«جونو»/ مصطفی خرامان/ طرح داستانی در دست بررسی