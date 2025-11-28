به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح جمعه در مراسم همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز نیروی دریایی و سالروز شهادت دریادار محمد ابراهیم همتی و هفته بسیج در سمنان با بیان اینکه این برنامه در راستای افزایش نشاط اجتماعی و امید افزایی اجرا شده است، بیان کرد: هدف این اقدام زنده نگه داشتن شهیدی از دیاری کویر سمنان بوده است.

وی با بیان اینکه نام شهید دریادار همتی گره خورده با حماسه خلیج فارس است، افزود: به همین مناسب برای تبیین راه شهدا در دل جامعه این برنامه همگانی ترتیب داده شده است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه شهید همتی پرورش یافته شهر سمنان و از نخبگان کشور بود، ابراز داشت: ناوچه پیکان در سال ۵۹ با ایثار و ازخودگذشتگی این شهید والامقام افتخارآفرینی کرده است.

صمیمیان از برگزاری مراسم ویژه گرامیداشت این شهید بزرگوار روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه سال جاری سمنان برگزار می‌شود، تصریح کرد: امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز مهمان ویژه این مراسم خواهد بود.

وی افزود: مراسم بزرگداشت نیروی دریایی و شهید دریادار همتی با همراهی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف انجام گرفت که این همدلی در سمنان برای تجلیل از فرزند برومند خودشان شایان تقدیر است.