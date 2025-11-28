  1. استانها
  2. سمنان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

همایش پیاده‌روی خانوادگی سمنان به یاد سردار دریادل همتی برگزار شد

سمنان- فرماندار سمنان از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت روز نیروی دریایی در این شهر خبر داد و گفت: هدف از این برنامه زنده‌نگهداشتن یاد شهید دریادار محمدابراهیم همتی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح جمعه در مراسم همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز نیروی دریایی و سالروز شهادت دریادار محمد ابراهیم همتی و هفته بسیج در سمنان با بیان اینکه این برنامه در راستای افزایش نشاط اجتماعی و امید افزایی اجرا شده است، بیان کرد: هدف این اقدام زنده نگه داشتن شهیدی از دیاری کویر سمنان بوده است.

وی با بیان اینکه نام شهید دریادار همتی گره خورده با حماسه خلیج فارس است، افزود: به همین مناسب برای تبیین راه شهدا در دل جامعه این برنامه همگانی ترتیب داده شده است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه شهید همتی پرورش یافته شهر سمنان و از نخبگان کشور بود، ابراز داشت: ناوچه پیکان در سال ۵۹ با ایثار و ازخودگذشتگی این شهید والامقام افتخارآفرینی کرده است.

صمیمیان از برگزاری مراسم ویژه گرامیداشت این شهید بزرگوار روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه سال جاری سمنان برگزار می‌شود، تصریح کرد: امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز مهمان ویژه این مراسم خواهد بود.

وی افزود: مراسم بزرگداشت نیروی دریایی و شهید دریادار همتی با همراهی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف انجام گرفت که این همدلی در سمنان برای تجلیل از فرزند برومند خودشان شایان تقدیر است.

