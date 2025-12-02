به گزارش خبرنگار مهر، یادواره امیر دریابان شهید محمد ابراهیم همتی شهید حماسه‌ساز خلیج فارس و فرمانده جاودان نام ناوچه پیکان با حضور جمعی از فرماندهان لشکری و کشوری و همچنین مسئولان خانواده معزز شهدا و ایثارگران و جانبازان برگزار می‌شود.

یادواره امیر دریابان شهید همتی روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در سالن هلال احمر شهر سمنان با حضور خانواده این شهید گرانقدر برگزار می‌شود.

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مهمان و سخنران ویژه این مراسم خواهد بود همچنین قرار است در این مراسم به صورت ویژه از شهدای ناوچه پیکان و نیروی دریایی ارتش قدردانی شود.