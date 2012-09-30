قرص خواب آور زوال عقل می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، توبیاس کورث از دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد و سوفی بیلیوتی دو گیج از دانشگاه بوردو در فرانسه اظهار داشتند که این تحقیق 1063 زن و مرد که متوسط سن آنها 78 سال بود و همگی در آغاز تحقیقات خود به بیماری زوال عقل دچار نشده بودند مورد بررسی قرار داد.

محققان همین افراد را ظرف 20 سال آینده مورد بررسی مجدد قرار دادند و مشخص شد که از 253 نفری که درمیان آنها مبتلا به زوال عقل شده اند، 30 نفر از مصرف کنندگان گروه داروهای بنزودیازپین‌ بوده اند.

این تحقیق که در مجله بریتانیایی پزشکی منتشر شده نشان می دهد که طی یک سال از هر 100 نفر در این تحقیق 4.8 نفر که این دارو را مصرف می کردند مبتلا به زوال عقل شدند اما از هر 100 نفر 3.2 نفری که دارو استفاده نمی کردند نیز به زوال عقل مبتلا شدند.

بیلیوتی دو گیج طی بیانیه ای اظهار داشت: اطلاعات ما به شواهد درحال افزایش در این مورد اضافه کرده است که استفاده از گروه داروهای بنزودیازپین‌ خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهد. استفاده بالا و همیشگی از این نوع داروها در بسیاری از کشورها می تواند عاملی برای افزایش نگرانی نسبت به سلامت عمومی جامعه باشد.

وی افزود: پزشکان باید با احتیاط کامل و ارزیابی مزایای استفاده از گروه داروهای بنزودیازپین‌ و نتایج منفی آن را بررسی کرده و سپس آن را تجویز کنند.

تورین کورث که در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه هاروارد و دانشگاه بوردو فرانسه کار می کند، گفت: یک تحقیق واحد الزاما نشاندهنده تمام موضوعات درجریان نیست و نباید در این رابطه وحشتی ایجاد شود.

بنزودیازپین‌ها در درمان بی‌خوابی، آرامبخش، شل کننده عضلانی، درمان اضطراب و صرع و غیره کاربرد دارند و بسته به سرعت اثر و نیمه‌عمر به انواع گوناگون مانند دیازپام، اگزازپام، فلورازپام، آلپرازولام، کلونازپام، میدازولام، تمازپام، کلردیازپوکساید و غیره تقسیم می‌شوند.

این داروها اغلب متابولیسم کبدی دارند و به اشکال مختلفی مانند قرص، آمپول و حتی شیاف به کار می‌روند. به ندرت در ترکیب با سایر داروها مانند کلدینیوم سی استفاده می‌شوند.