به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به بارش برف و کولاک از بامداد امروز در اقصی نقاط استان بیان کرد: بیشترین بارش ها در مهدیشهر و دامغان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تمام راه های استان سمنان باز هستند، افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ الزامی است.

مدیرکل راهداری استان سمنان بر آمادگی کامل این اداره کل برای مواجهه با بارش‌های پیش رو تاکید کرد.

قدمی افزود: راهداران استان سمنان در قالب ۳۲ اکیپ به‌همراه ۱۶۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، در ۱۱ راهدارخانه مستقر و به‌ طور کامل آماده خدمت‌رسانی و تأمین ایمنی کاربران جاده ای در محورهای مواصلاتی استان هستند .

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سفرهای غیر ضروری، پیش از سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و تجهیزات ایمنی و زمستانی را به‌ویژه در محورهای کوهستانی به همراه داشته باشند.