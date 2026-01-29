۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

بارش برف در ارتفاعات استان سمنان؛ جاده‌ها باز است

سمنان- مدیرکل راهداری استان سمنان از بارش برف در جاده های استان خبر داد و گفت: علیرغم بارش ها همه جاده های استان سمنان باز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به بارش برف و کولاک از بامداد امروز در اقصی نقاط استان بیان کرد: بیشترین بارش ها در مهدیشهر و دامغان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تمام راه های استان سمنان باز هستند، افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ الزامی است.

مدیرکل راهداری استان سمنان بر آمادگی کامل این اداره کل برای مواجهه با بارش‌های پیش رو تاکید کرد.

قدمی افزود: راهداران استان سمنان در قالب ۳۲ اکیپ به‌همراه ۱۶۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، در ۱۱ راهدارخانه مستقر و به‌ طور کامل آماده خدمت‌رسانی و تأمین ایمنی کاربران جاده ای در محورهای مواصلاتی استان هستند .

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سفرهای غیر ضروری، پیش از سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و تجهیزات ایمنی و زمستانی را به‌ویژه در محورهای کوهستانی به همراه داشته باشند.

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      برف تو شهمیرزاد و روستاهای شهمیرزاد اومده نه مهدیشهر

