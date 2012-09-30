100 میلیون دلار تفاهم نامه تجاری بین خراسان شمالی و تاجیکستان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی صبح یکشنبه در نشست خبری افزود: در جریان سفر هیئت تجاری 15 نفره خراسان شمالی به کشور تاجیکستان که از 31 شهریور ماه تا شش مهر ماه سال جاری به طول انجامید؛ 28 قرارداد و تفاهم نامه بین تجار این استان و کشور تاجیکستان به ارزش کلی بیش از 100 میلیون دلار منعقد شد.

وی افزود: از این مبلغ حدود 80 میلیون دلار برای صادرات پودر آلومینا از کارخانه آلومینای جاجرم و 20 میلیون دلار نیز برای صادرات کود اوره 40 درصد از شرکت پتروشیمی خراسان به کشور تاجیکستان قرارداد و تفاهم نامه منعقد شده است.

به گفته صمدی علاوه بر این در جریان سفر هیئت خراسان شمالی به تاجیکستان، تفاهم نامه‌هایی نیز برای صادارت کالاهای متفرقه‌ای چون مصالح ساختمانی، صنایع پلاستیکی و ... از این استان به تاجیکستان امضا شد.

وی تصریح کرد: در این سفر علاوه بر انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های جدید، قراردادهایی که در سفرهای پیشین منعقد شده بود پیگیری و به مرحله اجرا درآمد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در این سفر با پیشنهاد طرف تاجیکستانی مقرر شد تا تفاهم نامه خواهر خواندگی بین استان خراسان شمالی و ولایت ختلان که یکی از استان‌های کشور تاجیکستان به مرکزیت شهر قرغان‌تپه است، منعقد شود.

وی افزود: همچنین رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان نسبت به برگزاری نمایشگاه خراسان شمالی در این کشور ابراز علاقه مندی کرد و مقرر شد تا خراسان شمالی در ماه‌های آینده نسبت به برگزاری این نمایشگاه در کشور مذکور اقدام کند.

محمد صمدی در ادامه در مورد برنامه‌های در دست اقدام اتاق بازرگانی خراسان شمالی اظهار داشت: اعزام هیئت تجاری به کشورهای هندوستان، پاکستان و عراق، برگزاری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان با محوریت خراسان شمالی، برگزاری مراسم ویژه روز ملی صادرات در تاریخ نه مهر ماه سال جاری در بجنورد و ... از جمله برنامه‌هایی است که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان در روزهای آتی اجرا می‌کند.