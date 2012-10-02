ساماندهی میوه فروشی های اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به این خبر گفت:‌ بر اساس تقاضای شهروندان و بازدید کارشناسان، واحدهای صنفی میوه فروش خیابان زکریای رازی ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اینکه این خیابان مهمترین و پرترددترین معبر اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) محسوب می شود، افزود:‌ با پیگیری شهردار و عوامل ناحیه یک، به منظور رفاه حال شهروندان و زائران، با نصب نرده در مقابل واحد های صنفی نسبت به رفع سد معبر این راسته تجاری اقدام شد.

شیرازی با تأکید بر ساماندهی راسته های تجاری اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح کرد:‌ به منظور ارتقای آگاهی صاحبان و مشاغل شهری، اداره ساماندهی این منطقه نسبت به توزیع بروشورهای آموزشی با موضوع "آشنایی با امور بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها" و " شرح وظایف شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر" در سطح منطقه و به خصوص راسته های تجاری اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) اقدام کرده است.

این گزارش حاکی است، بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها ، شهرداری مکلف است که از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن و مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند و یا مخالف اصول بهداشتی است جلوگیری کند و تأسیساتی که قبل از تصویب این قانون به وجود آمده اند را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 در ادامه به اقدامات استقبال از مهر اداره ساماندهی این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت:‌ جمع آوری الحاقات و دخانیات، رفع سدمعبر، رنگ آمیزی و تعویض سایبان ازکلیه باجه های مطبوعاتی و رفع سد معبر اطراف مدارس و مراکز آموزشی از جمله اقداماتی است که همزمان با آغاز سال تحصیلی انجام شد.

اجرای طرح غربالگری دیابت برای سالمندان جنوب تهران

به مناسبت روز جهانی سالمندان طرح غربالگری دیابت برای سالمندان از سوی شهرداری منطقه 20 در سطح محلات این منطقه انجام شد.

محسن افراش شهردار ناحیه 5 با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 5 به مناسبت روز جهانی سالمندان نسبت به اجرای تست رایگان قند خون ویژه اعضای کانون سالمندان در سراهای محلات علایین و سرتخت اقدام شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت جسمی و روانی سالمندان و تاثیر آن بر سلامت جامعه اظهار داشت: در این اقدام بیش از 100 نفر از اعضای کانون سالمندان در بوستان شهید کلانتری پور و سرای محله سرتخت تحت تست رایگان قند خون قرار گرفتند.

شهردار ناحیه 5 منطقه 20 تهران افزود: به همین مناسبت همایشی با حضور 50 نفر از اعضای کانون سالمندان در سرای محله سرتخت برگزار شد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای روحیه نشاط و شادابی در سالمندان تصریح کرد: در همین راستا اردوی زیارتی امامزاده صالح(ع) با حضور 80 نفر از اعضای کانون سالمندان سرای محلات علایین و ولی آباد برگزار شد.