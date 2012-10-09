شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات سازمان راهداری در زمستان امسال، بیان کرد: حدود 11 هزار راهدار در اکیپ های مختلف تقسیم شده و در قالب 1057 اکیپ در محورهای شریانی کشور حضور دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه تجهیزات سازمان راهداری در محورهای کوهستانی افزایش یافته است، گفت: 625 راهدارخانه با امکانات مناسب در راه های کشور وجود دارد که محل استقرار ماشین آلات و دیگر وسایل مورد نیاز در مواقع ضروری است.

وی به ساخت انبارهای نمک و شن در راه های کوهستانی اشاره کرد و افزود: این انبارها با توجه به ضرورت ماشین های نمک پاش ایجاد شده است تا عملیات نمک پاشی در جاده ها با شرایط جوی خاص امکان پذیر باشد.

افندی زاده تصریح کرد: سالن هایی در راهدارخانه ها به عنوان پناهگاه برای مسافران ایجاد شده است تا در صورت لزوم مسافران در آنها ساکن شوند و راهداران، عملیات پاکسازی راه ها را با سرعت بیشتری انجام دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال بنابر بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در تمام راه های جدید، محل تجهیز کارگاه راهدارخانه می شود، گفت: سازمان راهداری نقشه ای را به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارایه کرد تا این شرکت در راه های جدید، محل تجهیز کارگاه را طوری بسازد که پس از پایان عملیات راهسازی، از آن برای راهدارخانه استفاده کرد.

وی به افزایش سالانه 450 تا 500 ماشین جدید برف خور، گریدر، لودر، نمک پاش و کامیون های مختلف به استان ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 8 هزار ماشین آلات راهداری در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: قراردادی با سازمان هواشناسی منعقد شد هاست که براین اساس 58 گردنه با شرایط سخت، مجهز به دستگاه های هواشناسی هستند که اطلاعات را بصورت آنلاین در اختیار سازمان راهداری قرار می دهند.

افندی زاده با اشاره به سیستم های هوشمند در جاده ها، بیان کرد: ما باید اطلاعات سطح جاده های کشور را وارد مرکز مدیریت کشور کنیم که به همین منظور، 18استان مجهز به مرکز مدیریت راه ها شده اند که تاپایان سال به 25 مرکز می رسند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 260 دوربین تصویری و 950 دستگاه تردد شمار در محورهای کشور نصب شده اند، اظهار داشت: زمستان امسال 2 هزار گشت راهداری در جاده ها حضور دارند که در مواقع مورد نیاز بکار گرفته شوند.

وی به تجهیز راهدارخانه ها به 82 دستگاه برف خور اشاره کرد و گفت: ما حدودا از 30 هزار کیلومتر راه های شریانی 6600 کیلومتر راه کوهستانی داریم که 502 گردنه در این راه ها وجود دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: به دلیل اینکه 90 درصد جابجایی ها در کشور ما از طریق جاده ای است بنابراین در زمستان با مشکلات زیادی در جاده ها روبرو هستیم.