دستگیری 12 سارق با 61 فقره سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت لوازم خودرو در شهر قزوین ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات فنی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با تلاش ماموران کلانتری 11 قزوین چهار سارق لوازم خودرو دستگیر شدند که متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب 20 فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو معترف شدند.

این مسئول یادآورشد: ماموران کلانتری 13 قزوین نیز با دستگیری یک سارق لوازم خودرو موفق به کشف هشت فقره از این نوع سرقت شدند.

سرهنگ دارایی، دستگیری دو سارق داخل خودرو و کشف 14 فقره سرقت از متهمان را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.

وی بیان کرد: همچنین ماموران کلانتری 17 قزوین دو سارق ساختمانهای نیمه کاره را دستگیر کردند که متهمان در بازجویی های فنی پلیسی تاکنون به ارتکاب شش فقره سرقت معترف شده اند.

جانشین فرمانده ناجا استان قزوین یادآورشد: در شهرستان بویین زهرا نیز ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با دستگیری دو سارق سیم برق و یک سارق لوازم خودرو موفق به کشف هفت فقره سرقت سیم برق و شش فقره سرقت داخل خودرو شدند.