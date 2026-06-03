اعضای باند سارقان قطعات خودرو در برازجان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام چند فقره سرقت قطعات خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲ آزادگان برازجان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به طور ویژه در دستور کار مأموران این کلانتری قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی میدانی و فنی موفق شدند سه نفر را که در قالب یک باند سازمان‌یافته فعالیت می‌کردند، شناسایی و طی عملیاتی هماهنگ دستگیر کنند.



سرهنگ سهرابی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی پلیس تاکنون به ۱۷ فقره سرقت انواع قطعات خودرو از جمله باتری، رینگ، لاستیک، آینه‌های جانبی و برخی قطعات الکترونیکی اقرار کرده‌اند.



جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف تعدادی از قطعات مسروقه از مخفیگاه متهمان، خاطرنشان کرد: پرونده این متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده و تلاش برای شناسایی جرائم احتمالی دیگر آنان همچنان ادامه دارد.



وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیسی، نسبت به تجهیز خودروهای خود به سیستم‌های بازدارنده مانند دزدگیر و قفل پدال اقدام کرده و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.