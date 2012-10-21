اولین سرشماری جمعیت یوزپلنگ آسیایی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن جوکار از انجام برنامه تخمین جمعیت یوزپلنگ آسیایی از اواخر پاییز خبر داد و گفت: این کار با همکاری کارشناسان داخلی و کارشناسان تراز اول موسسه بین المللی حفاظت از گربه سانان انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون برآورد واقعی از جمعیت یوزپلنگ آسیایی صورت نگرفته است و فقط به صورت نظرات کارشناسی جمعیت یوزپلنگ برآورد شده است.

وی یاد آور شد: اگر اطلاع دقیقی از جمعیت یوزپلنگ نداشته باشیم ؛ برای حفاظت از این گونه نمی توانیم برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم .

هومن جوکار با اشاره به پایش ملی یوزپلنگ آسیایی از اواخر پاییز افزود: در حال حاضر 500 عدد دوربین تله ای با اعتباری در حدود 200 میلیون تومان برای برنامه پایش یوزپلنگ در نظر گرفته شده است .

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خاطر نشان کرد : این برآورد در سه سال متوالی تکرار خواهد شد تا روند افزایش و یا کاهش جمعیت یوزپلنگ مشخص شود.

جوکار در ادامه از همکاری بین المللی دیگری برای شناسایی مسیر های عبور یوزپلنگ در زیستگاه خبر داد و گفت: تا پایان سال پروژه رادیو تله متری یوزپلنگ انجام خواهد شد.

وی افزود: این پروژه یکبار در سال 87 در ایران با همین تیم کارشناسی بین المللی امتحان شد و این بار به صورت منسجم با گردن بند های ماهواره ای حداقل در دو زیستگاه یوز انجام خواهد شد.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با بیان اینکه کلیه تجهیزات مورد نیاز این پروژه با اعتباری در حدود 300 میلیون تومان خریداری شده است ؛ گفت: با ملحق شدن تیم بین المللی بعد از ژانویه این پروژه شروع خواهد شد.

وی یاد آور شد: آگاهی از مسیر های کریدور یوز پلنگ می تواند درحفاظت یوزپلنگ آسیایی موثر باشد.

جوکار در ادامه گفت: مشکل قرار داد های محیط بانان پروژه یوزپلنگ آسیایی با همت و پیگیری های مجددانه ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها برطرف شده است و 48 محیط بان این پروژه با عقد قرار داد کار معین وابسته به پروژه های استانی تعیین تکلیف شدند.

مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی از تلاش برای حفاظت یوزپلنگ در زیستگاه های طبیعی آن خبر داد و گفت: برای این منظور پروژه قصد دارد در کنار ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها مشکلات هر زیستگاه را برطرف کند.

وی افزود: به دلیل مشکلات خاص هر زیستگاه این کار زمان بر خواهد بود ؛ اما تضمین کننده آینده یوزپلنگ و امید زیاد تری به حفاظت از آن می دهد.

جوکار تاکید کرد: باید نوع نگاه به همکاری جوامع محلی عوض شود و به سمت مشکلات جوامع محلی معطوف و برای رفع آن نیز اقداماتی انجام شود.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با آموزش و رفع مشکلات مردم می توان حفاظتی بر پایه همکاری جوامع محلی برقرار کرد.

وی با بیان اینکه تلاش پروژه یوزپلنگ آسیایی حفظ یوزپلنگ در زیستگاه طبیعی آن است ؛ گفت: در نظر است با همکاری مشاور های بین المللی طرح ایجاد مرکز تکثیر یوزپلنگ آسیایی اجرایی شود.

جوکار در ادامه افزود: این پروژه در گذشته با همکاری UNDP پیگیری می شد و در حال حاضر مهلت آن به پایان رسیده است ولی سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اهمیت این گونه قائل است همچنان بدون اعمال تغییرات پروژه را ادامه می دهد و به دنبال تخصیص منابع ملی برای پایداری بیشتر پروژه است.

وی در پایان گفت: بسیاری از مطالعات پروژه یوزپلنگ با بنیاد های علمی بین المللی انجام می شود و امور حفاظتی و آموزش با تکیه بر استانها انجام می شود.



