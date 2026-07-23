به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در راستای برنامه‌ریزی‌های کلان برای فصل آتی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و در جهت تقویت ساختار فنی تیم، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق گزینه‌های مختلف، با «عبدالله ویسی» به توافق نهایی دست یافت.

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان ، ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای سید سیروس پور موسوی و تشکر از صبر و همراهی هواداران فهیم و دلسوز باشگاه، عبدالله ویسی را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگسالان معرفی می‌نماید.

ما بر این باوریم که دانش فنی، روحیه مبارزه‌ جویانه و تجربیات گران‌بهای ایشان و سابقه قهرمانی در لیگ برتر ، می‌تواند مسیر تعالی و ثبات گاندوها را در فصل پیش‌رو هموارتر سازد.

باشگاه ذوب‌آهن با تکیه بر استراتژی مدیریت حرفه‌ای و بهره‌گیری از توانمندی‌های این مربی خوش‌فکر، امیدوار است تا در کنار حمایت هواداران پرشور، فصلی موفق و درخور نام بزرگ ذوب‌آهن را رقم بزند.

جزئیات مربوط به معارفه رسمی از طریق رسانه رسمی باشگاه اعلام خواهد شد.

عبدالله ویسی و سیروس پورموسوی در فصل ۹۵-۹۴ به ترتیب به عنوان سرمربی و کمک مربی روی نیمکت استقلال خوزستان نشستند و موفق شدند در یک اتفاق تاریخی این تیم را به مقام قهرمانی لیگ برتر برسانند.