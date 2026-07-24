به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از قبول هدایت پرسپولیس، نگاه ویژهای به بازیکنانی داشته که فصل گذشته در گلگهر سیرجان زیر نظر او کار کردند.
سرمربی تازهوارد سرخپوشان تاکنون چند بازیکن از تیم سابق خود را به جمع پرسپولیسیها اضافه کرده است؛ مجید عیدی، مهدی تیکدری، پوریا شهرآبادی و پوریا پورعلی بازیکنانی هستند که با نظر تارتار راهی جمع سرخپوشان پایتخت شدند تا بخش مهمی از ترکیب فصل آینده پرسپولیس را بازیکنانی تشکیل دهند که تجربه کار با این مربی را دارند.
تارتار در ادامه فعالیتهای نقلوانتقالاتی پرسپولیس، به دنبال جذب پوریا لطیفیفر است تا تعداد بازیکنان سابق گلگهر در ترکیب جدید سرخپوشان بیشتر شود و بار دیگر شاهد شکلگیری بخش قابل توجهی از تیم فصل گذشته سیرجانیها در پرسپولیس باشیم.
بازیکنان گلگهر در فصل گذشته اگرچه در چارچوب تفکرات تاکتیکی تارتار، بهخصوص در ساختار منظم و دفاعی این تیم، عملکرد قابل قبولی داشتند اما نتوانستند این تیم را به موفقیتی مانند قهرمانی یا کسب عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر برسانند.
حالا تارتار امیدوار است با جذب این بازیکنان به پرسپولیس و ایجاد ترکیبی آشنا از نفراتی که شناخت کاملی از تفکرات او دارند، بتواند نتایج متفاوتی در یکی از پرافتخارترین باشگاههای فوتبال ایران کسب کند.
باید دید پوریا لطیفیفر که از چند تیم لیگ برتری دیگر نیز پیشنهاد دارد، تصمیم به ادامه همکاری با مهدی تارتار میگیرد و به جمع بازیکنان سابق گلگهر در پرسپولیس اضافه میشود یا مسیر دیگری را برای آینده فوتبالی خود انتخاب خواهد کرد.
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