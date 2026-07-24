چگونه خسارت اُفت قیمت خودرو را مطالبه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، افت قیمت خودرو پس از تصادف، یکی از دغدغههای اصلی مالکان خودرو است؛ موضوعی که بسیاری از رانندگان پس از دریافت خسارت بیمه با آن مواجه میشوند. اگرچه شرکتهای بیمه معمولاً هزینههای تعمیر، صافکاری و تعویض قطعات را پرداخت میکنند، اما کاهش ارزش خودرو در بازار به دلیل سابقه تصادف، معمولاً تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد.
خودرویی که سابقه تصادف دارد، حتی پس از تعمیر کامل نیز در زمان فروش با قیمت کمتری نسبت به خودروی مشابه بدون تصادف معامله میشود. به همین دلیل، قانون این امکان را برای زیاندیدگان فراهم کرده است که خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را از مقصر حادثه مطالبه کنند.
بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دیگری خسارت وارد کند، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مسئول جبران آن است. در همین راستا، مالک خودروی آسیبدیده میتواند ابتدا با مراجعه به مرجع قضایی، درخواست «تأمین دلیل» برای برآورد میزان افت قیمت خودرو را ثبت کند.
پس از ثبت درخواست، کارشناس رسمی دادگستری با بررسی خودرو و در برخی موارد تصاویر و مستندات مربوط به تصادف، میزان افت قیمت را تعیین میکند. سپس زیاندیده میتواند با استناد به نظریه کارشناسی، دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت را علیه مالک خودروی مقصر در دادگاه مطرح کند.
رانندگان پس از وقوع تصادف، علاوه بر حفظ مدارک و گزارشهای مربوط به حادثه، از حق قانونی خود برای مطالبه خسارت افت قیمت نیز آگاه باشند؛ حقی که میتواند بخشی از زیان واقعی واردشده به مالک خودرو را جبران کند.
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