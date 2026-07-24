به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع برق استان یزد با انتشار فهرست گروهبندی مناطق و ساعات قطع برق، برنامه خاموشیهای روز جمعه دوم مرداد ماه را اعلام کرد.
بر اساس این جدول، محدودیتهای برق در مناطق مختلف در بازه روز دو ساعت و در زمان شب یک ساعت اعلام شده است.
برنامه قطعی برق جمعه ۲ مرداد ماه
زمانبندی روزانه:
ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه ۱ و ۲
ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه ۳ و ۴ و ۲۱
ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه ۵ و ۶ و ۲۰
ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه ۷ و ۸
ساعت ۱۷ تا ۱۹ = گروه ۹ و ۱۰
زمانبندی شبانه:
ساعت ۱۹ تا ۲۰ = گروه ۱
ساعت ۲۰ تا ۲۱ = گروه ۲
ساعت ۲۱ تا ۲۲ = گروه ۳
ساعت ۲۲ تا ۲۳ = گروه ۴
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