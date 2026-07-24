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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۵

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد

یزد - برنامه قطع برق مناطق مختلف استان یزد و زمان‌بندی اجرای سه ساعت خاموشی یزد ویژه روز جمعه، دوم مرداد ماه، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع برق استان یزد با انتشار فهرست گروه‌بندی مناطق و ساعات قطع برق، برنامه خاموشی‌های روز جمعه دوم مرداد ماه را اعلام کرد.

بر اساس این جدول، محدودیت‌های برق در مناطق مختلف در بازه روز دو ساعت و در زمان شب یک ساعت اعلام شده است.

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

برنامه قطعی برق جمعه ۲‌ مرداد ماه

زمان‌بندی روزانه:

ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه ۱ و ۲

ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه ۳ و ۴ و ۲۱

ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه ۵ و ۶ و ۲۰

ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه ۷ و ۸

ساعت ۱۷ تا ۱۹ = گروه ۹ و ۱۰

زمان‌بندی شبانه:

ساعت ۱۹ تا ۲۰ = گروه ۱

ساعت ۲۰ تا ۲۱ = گروه ۲

ساعت ۲۱ تا ۲۲ = گروه ۳

ساعت ۲۲ تا ۲۳ = گروه ۴

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

جدول گروه‌بندی و زمان‌بندی خاموشی‌های استان یزد در روز جمعه دوم مرداد

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کد مطلب 6897236

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