به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع برق استان یزد با انتشار فهرست گروه‌بندی مناطق و ساعات قطع برق، برنامه خاموشی‌های روز جمعه دوم مرداد ماه را اعلام کرد.

بر اساس این جدول، محدودیت‌های برق در مناطق مختلف در بازه روز دو ساعت و در زمان شب یک ساعت اعلام شده است.

برنامه قطعی برق جمعه ۲‌ مرداد ماه

زمان‌بندی روزانه:

ساعت ۹ تا ۱۱ = گروه ۱ و ۲

ساعت ۱۱ تا ۱۳ = گروه ۳ و ۴ و ۲۱

ساعت ۱۳ تا ۱۵ = گروه ۵ و ۶ و ۲۰

ساعت ۱۵ تا ۱۷ = گروه ۷ و ۸

ساعت ۱۷ تا ۱۹ = گروه ۹ و ۱۰

زمان‌بندی شبانه:

ساعت ۱۹ تا ۲۰ = گروه ۱

ساعت ۲۰ تا ۲۱ = گروه ۲

ساعت ۲۱ تا ۲۲ = گروه ۳

ساعت ۲۲ تا ۲۳ = گروه ۴

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