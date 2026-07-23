اطراف اهواز هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت.
وی افزود: جزئیات و اخبار تکمیلی این حمله متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت.
وی افزود: جزئیات و اخبار تکمیلی این حمله متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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