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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵

اطراف اهواز هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفت

اطراف اهواز هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: جزئیات و اخبار تکمیلی این حمله متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6897233

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