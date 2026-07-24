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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

تجاوز دشمن آمریکایی به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار

تجاوز دشمن آمریکایی به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار

رشت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان از حمله موشکی دشمن آمریکایی به مقر حضرت سیدالشهدا(ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه زیباکنار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار، هدف پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اثر آن بخشی از تجهیزات مستقر در این مجموعه آسیب دید.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است و ابعاد مختلف این حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تأکید کرد: اخبار تکمیلی پس از دریافت اطلاعات دقیق‌تر از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6897300

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