تجاوز دشمن آمریکایی به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار، هدف پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اثر آن بخشی از تجهیزات مستقر در این مجموعه آسیب دید.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، تاکنون هیچگونه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است و ابعاد مختلف این حادثه توسط مراجع ذیربط در حال بررسی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تأکید کرد: اخبار تکمیلی پس از دریافت اطلاعات دقیقتر از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
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