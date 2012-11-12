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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۰:۱۱

فیلمی به کارگردانی درخشنده/

حقیقی ساخت تیتراژ "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" را به پایان رساند

حقیقی ساخت تیتراژ "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" را به پایان رساند

ابراهیم حقیقی ساخت تیتراژ فیلم سینمایی "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده را به اتمام رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار ساخت تیتراژ، کارن همایونفر نیز ساخت موسیقی را به پایان رسانده است و به زودی میکس نهایی این فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال انجام می شود.

 شهاب حسینی، مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان، امیر دژاکام و مهدی ماهانی، امیر آقایی، ستاره اسکندری و نیما صفایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
 
"هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" به بررسی مسائل دختران جوان می‌پردازد و ترس از آبرو را در این دوره سنی آسیب‌شناسی می‌‌کند.

مرتضی پورصمدی فیلمبرداری این فیلم سینمایی را برعهده داشته است. تهیه‌کنندگی این پروژه پربازیگر برعهده درخشنده است.
 

کد مطلب 1742025

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