مداحی در مراسم سوگواری سالار شهیدان بر اساس نسخ معتبر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ گفت: نهضت حسینی و قیام عاشورا که اسلام را زنده نگه داشته، نشات گرفته از عمل به امر به معروف و نهی از منکر است.



وی افزود: تذکر لسانی و فعالیت های تبلیغی فرهنگی در سطح جامعه مواردی است که این فرهنگ اسلامی را ترویج می کند.



وی گفت: با توجه به آغاز ماه محرم و سوگواری ها در این ماه، لازم است اصول عزاداری و پرهیز از هرگونه بدعت در سوگواری ها رعایت شود.



حجت الاسلام ناطقی تاکید کرد: مداحان اهل بیت علیهم السلام هم با ارتقاء آگاهی های مذهبی و دینی خود و استفاده از نسخه های معتبر، شان عزاداریها را محترم بدارند.



امام جمعه ساوجبلاغ گفت: دفاتر امر به معروف و نهی از منکر باید در سطح ادارات، دانشگاهها و بیمارستان های این منطقه راه اندازی شود.



وی افزود: هنرمندان هم با استفاده از زبان تاثیر گذار هنر می توانند به اشاعه و نهادینه سازی این مقوله دینی اهتمام ورزند.

در پایان این نشست احسان الله حاجی پور فرمانده سپاه ناحیه ساوجبلاغ طی حکمی از سوی آیت الله کازرونی رئیس مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر استان البرز به عنوان رئیس ستاد این شهرستان منصوب شد.