مداحی در مراسم سوگواری سالار شهیدان بر اساس نسخ معتبر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ گفت: نهضت حسینی و قیام عاشورا که اسلام را زنده نگه داشته، نشات گرفته از عمل به امر به معروف و نهی از منکر است.
وی افزود: تذکر لسانی و فعالیت های تبلیغی فرهنگی در سطح جامعه مواردی است که این فرهنگ اسلامی را ترویج می کند.
وی گفت: با توجه به آغاز ماه محرم و سوگواری ها در این ماه، لازم است اصول عزاداری و پرهیز از هرگونه بدعت در سوگواری ها رعایت شود.
حجت الاسلام ناطقی تاکید کرد: مداحان اهل بیت علیهم السلام هم با ارتقاء آگاهی های مذهبی و دینی خود و استفاده از نسخه های معتبر، شان عزاداریها را محترم بدارند.
امام جمعه ساوجبلاغ گفت: دفاتر امر به معروف و نهی از منکر باید در سطح ادارات، دانشگاهها و بیمارستان های این منطقه راه اندازی شود.
وی افزود: هنرمندان هم با استفاده از زبان تاثیر گذار هنر می توانند به اشاعه و نهادینه سازی این مقوله دینی اهتمام ورزند.
ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: امام جمعه ساوجبلاغ با تاکید بر پرهیز از بدعت گذاری در سوگواری ها، گفت: مداحان از نسخ معتبر استفاده کنند تا شان عزاداری ها حفظ شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ گفت: نهضت حسینی و قیام عاشورا که اسلام را زنده نگه داشته، نشات گرفته از عمل به امر به معروف و نهی از منکر است.
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