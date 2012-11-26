جزئیات تولید بنزین از سیب زمینی/ دلایل توقف بنزین E5 در ایران

پیروز پروین در گفتگو با مهر درباره دلایل توقف تولید بنزین E5 در کشور، گفت: در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده در صنایع مختلف کشور برای استحصال اتانول سوختی به 150 میلیون لیتر در سال می رسد.

این عضو انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران با اعلام اینکه برای تولید اتانول سوختی و بنزین E5 باید ظرفیتی معادل تولید 1 میلیارد لیتر از این فرآورده زیست محیطی ایجاد شود، تصریح کرد: بر این اساس با مشارکت بخش خصوصی باید ظرفیت‌های تولید اتانول سوختی در کشور فراهم شود.

این فعال اقتصادی مهمترین مشکل پیش روی در تولید اتانول سوختی را عدم امضای قراردادهای تضمینی خرید این محصول توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی برای حذف MTBE از ترکیب بنزین و تولید بنزین E5 باید روزانه ظرفیتی برای تولید 2 تا 2.5 میلیون لیتر اتانول فراهم شود.

وی سرمایه گذاری طراحی و ساخت واحدهای جدید تولید اتانول سوختی را در مقایسه با پالایشگاه‌های نفت بسیار ناچیز عنوان کرد و افزود: برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد اتانول سوختی با ظرفیت 200 هزار لیتر در روز به حدود 50 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است.

پروین با اشاره به برنامه ریزی‌هایی برای تولید سوخت زیستی از ملاس چغندر، ضایعات سیب زمینی، غلات و خرما، بیان کرد: در هر استان بر اساس نوع محصولات تولیدی کشاورزی می توان یک واحد برای استحصال سوخت زیستی از ضایعات کشاورزی راه اندازی کرد.

این عضو انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران از امکان تولید سالانه 4 تا 5 میلیون لیتر سوخت اتانولی از ضایعات کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد: این ضایعات کفاف تولید بنزین E5 و حتی E10 را در کشور می دهد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون استان اردبیل قطب تولید سیب زمینی در کشور است، تبیین کرد: بر این اساس در اردیبل می‌توان با استفاده از خوراک ضایعات سیب زمینی یک واحد استحصال اتانول سوختی راه اندازی کرد.

این فعال اقتصادی همچنین از امکان راه اندازی واحدهای مشابه استحصال اتانول سوختی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان با استفاده از ضایعات خرما خبر داد و تاکید کرد: در استان خوزستان هم می توان واحد استحصال سوخت از گیاهان سلولوزی را در مدار بهره برداری قرار داد.