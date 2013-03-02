برنامه دولت برای تولید سوخت گیاهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی‌زاده در همایش توسعه پایدار سوخت "بیودیزل" با اشاره به ضورت متنوع سازی سبد سوخت خودروهای کشور، گفت: امروز یکی از سیاست‌های کلان دولت مدل توسعه کشور بر اساس الگوی ایرانی اسلامی در تمامی ابعاد است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه اگر با اتکا بر دو عامل تامین سوخت سبز و انرژی در حوزه پایدار حرکت کنیم از منابع و ذخایر سوخت‌های فسیلی و هیدروکربوری کشور صیانت خواهیم کرد، تصریح کرد: بر این اساس کاهش وابستگی به سوخت فسیلی در دستور کار دولت قرار دارد.



این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور حدود 59 تا 60 میلیون لیتر بوده است، اظهار داشت: اگر نظام سهمیه بنزین بنزین اجرایی نمی شد مصرف روزانه این فرآورده نفتی به 90 میلیون لیتر در روز افزایش می یافت.



این مقام مسئول با اشاره به کاهش 20 درصدی مصرف بنزین کشور با اجرای سیاست‌های مختلف توسط دولت، تبیین کرد: در حال حاضر هم یکی از سیاست‌های کلان دولت متنوع سازی و تغییر ساختار در سبد سوخت و انرژی خودروهای کشور است.



وی با با بیان اینکه باید زمینه ورود سوخت‌های زیست محیطی، پاک و جدید به سبد سوخت خودروهای کشور باز شود، بیان کرد: آخرین مطالعات و ارزیابی‌های علمی نشان می دهد که 75 درصد نشر جهانی کربن ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی است.



محمدی‌زاده با بیان اینکه میزان انتشار کربن در اتمسفر در کل جهان در دو دهه گذشته 50 درصد افزایش یافته است، افزود: از این رو استفاده از سوخت های جدید و پاکی همچون "بیو دیزل" می تواند ترکیبات شیمیایی مناسبی را ایجاد کند و همچنین ازمنابع تجدید پذیر و قابل استحصال بوده که ترکیب آن با الکل دستاوردهای اقتصادی و زیست محیطی به همراه دارد.



به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کاهش آلایندگی هوا، قیمت پایین، آسیب دیدگی کمتر 50 درصدی به لایه ازن، عدم وجود ذرات گوگرد و آلاینده‌های زیست محیطی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی و زیست محیط تولید و مصرف این سوخت پاک در کشور خواهد بود.



این مقام مسئول با اعلام اینکه سوخت پاک بیودیزل نه تنها بر روی موجودات دریایی اثری نداشته بلکه سبب حذف دود تراکم خودروهای دیزلی می شود، تاکید کرد: اختلاط 80 درصدی بیودیزل و 20 درصدی گازوئیل موجب کم کردن تابش‌های سرطانی شده که این موضوع منافع زیادی برای جامعه به همراه دارد.



به گزارش مهر، نخستین مجتمع تولید "بیودیزل" ایران با ظرفیت تولید سالانه 120 هزار بیودیزل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده و از این رو با افتتاح نخستین خط تولید بیودیزل در ایران انحصار آمریکا در تولید این سوخت پاک شکسته شده است.