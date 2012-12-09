بیانیه ستاد حقوق بشر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد: این بیانیه با اشاره به اینکه کشورهای غربی خصوصا آمریکا با آن کارنامه کریهی که از اقدامات ضد انسانی در سطح جهانی دارند صلاحیت پرچمداری حقوق بشر را ندارند می افزاید: جهانشمولی حقوق بشر به معنای تحمیل فکر یک گروه بر سایر ملت ها نیست بلکه به معنای تضمین حقوق همه ملت ها و فرهنگ ها در یک مشارکت جهانی عادلانه است.

بیانیه ستادحقوق بشر با ابراز تاسف از سوء استفاده هایی که از عنوان حقوق بشر، توسط آمریکا و برخی دُول غربی در سطح جهان بعمل می آید بر لزوم تطهیر و پاکیزه شدن چهره سازمان ملل تاکید کرده و لازم می داند که سازمان ملل دامن خود را از دفاع از روش منحوس تروریسم، تحت نقاب حقوق بشر پاک کند.



این بیانیه با تاکید براینکه اسناد فعلی حقوق بشر و مکانیزم های پیگیری آن در سطح بین المللی دارای نواقص بسیار جدی است می افزاید: این نواقص این امکان را ایجاد کرده است که کشورهای غربی و فاتحان جنگ جهانی دوم در دهه های گذشته از آن در جهت بسط سیطره خود و تحمیل ایدئولوژی سکولار- لیبرال به دنیا سوء استفاده کنند.



در بخش دیگری از این بیانیه با تشریح خالی بودن اسناد حقوق بشری از فرهنگ های متعدد و بخصوص فرهنگ اسلامی که ریشه در تعالیم دینی و باورهای بالغ بر یک و نیم میلیارد مسلمان جهان دارد آمده است: سوء استفاده سیاسی آمریکا و برخی دول غربی برای دشمنی با تعالیم اسلامی و شرع مبارک اسلام تحت لوای دفاع از حقوق بشر ظلم عظیمی به مسئله حقوق بشر در سطح جهانی و ظلمی به همه فرهنگ های بشری است



در بیانیه ستاد حقوق بشر ضمن تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مسائل حقوق بشری آمده است : جمهوری اسلامی در تمام عرصه های بین المللی در امر حقوق بشر حضور فعال داشته و خواهد داشت و ضمن ایستادگی در برابر سوء استفاده های جاری از عنوان حقوق بشر همکاری سازنده و فعال با سایر ملل را برای تعمیق و توسعه نظری و عملی در زمینه حقوق بشر اعلام می کند.

متن بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

و لقد کرمنا بنی آدم



فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، فرصت مناسبی است تا سوء استفاده آمریکا و برخی کشورهای غربی با عنوان حقوق بشر به منظور تحمیل جهانگشایی غربی ، کاملا مطرح شود. از سوی دیگر این روز فرصت مغتنمی است تا ضرورت باز شدن میدان مشارکت همه ملت ها در مقوله حقوق بشر بر اساس تنوع فرهنگی خودشان مورد توجه قرار گیرد.



جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تعالیم مترقی و نجات بخش دین مبین اسلام که رحمه للعالمین است، معتقد است اسناد فعلی حقوق بشر و مکانیزم های پیگیری آن در سطح بین المللی دارای نواقص بسیار جدی است و این نواقص این امکان را ایجاد کرده است که کشورهای غربی و فاتحان جنگ جهانی دوم در دهه های گذشته از آن در جهت بسط سیطره خود و تحمیل ایدئولوژی سکولار- لیبرال به دنیا، سوء استفاده کنند.



امروز ملت های اسلامی با جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیارد نفوس، این حق مسلم خود را مطالبه می کنند که بتوانند براساس تعالیم اسلام به صورت فردی و جمعی در سراسر جهان زندگی کنند.



سوء استفاده سیاسی آمریکا و برخی دُول غربی در دشمنی با تعالیم اسلامی و شرع مبارک اسلام، تحت لوای دفاع از حقوق بشر ظلم عظیمی به حقوق بشر در سطح جهانی و ظلمی به همه فرهنگ های بشری است. ستاد حقوق بشر معتقد است که تمدن بشری با شکوفایی فرهنگ ها و تمدن هاست که غنی می شود نه با یکجانبه گرایی و تحمیل فرهنگ سکولار-لیبرال غربی به همه جهان.



متاسفانه دفاع از حقوق بشر، مکانیزمی برای پشتیبانی از اقدامات تروریستی و براندازی از سوی دول غربی در بسیاری از نقاط دنیا شده است. از این رو کشورهایی که آلوده به جنایات متعدد هستند، صلاحیت اخلاقی و مشروعیت پرچمداری حقوق بشر در جهان را ندارند. جهانشمولی حقوق بشر به معنای تحمیل فکر یک گروه بر سایر ملت ها نیست، بلکه به معنای تضمین حقوق همه کشورها و فرهنگ ها در یک مشارکت جهانی عادلانه است.



ستاد حقوق بشر روز دهم دسامبر را فرصت مناسبی برای پرده برداری از این اغواگری غرب صهیونی علیه بشریت و درعین حال فرصتی مناسب برای ارتقاء حقوق بشر به معنای حقیقی کلمه با احترام به همه فرهنگ ها می داند.



جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کشورمسلمان معتقد است که حق مسلم جمعیت ملیاردی امت اسلام برای زندگی بر اساس آموزه های دینی خودشان باید در همه اسناد رسمی و مکانیزم های اجرایی و پشتیبانی و پایش حقوق بشری، مد نظر قرار گیرد، بخصوص سازمان ملل باید دامن خود را از دفاع از روش منحوس تروریسم تحت نقاب حقوق بشر پاک کند.



جمهوری اسلامی در تمام عرصه های بین المللی در امر حقوق بشر حضور فعال داشته و خواهد داشت و ضمن ایستادگی در برابر سوء استفاده های جاری از عنوان حقوق بشر، همکاری سازنده و فعال با سایر ملل را برای تعمیق و توسعه نظری و عملی در این زمینه اعلام می کند و این آمادگی را دارد که دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در این زمینه را در اختیار سایر ملل قرار دهد.