دیدار معاون قوه قضاییه با معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بینالملل قوه قضائیه که به منظور شرکت در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده است در راستای رایزنی و تعامل با نهادهای بینالمللی، عصر امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در دیداری مهم با ندی الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
در این دیدار، طرفین درباره همکاریها و تعاملات دوجانبه در حوزه حقوق بشر بحث و گفتگو کردند.
بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو، سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، ودیعتی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه و تعدادی از خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این دیدار حضور داشتند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در این دیدار بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به همکاری سازنده با نهادهای حقوق بشری تأکید کرد.
وی با اشاره به تعاملات گذشته از جمله تبادل هیأتها و کارگاههای مشترک در تهران و ژنو، خواستار رویکرد حرفهای و غیرسیاسی کمیساریای عالی حقوق بشر شد.
سراج از عملکرد غیرمنصفانه هیأت حقیقتیاب در قبال اغتشاشات ۱۴۰۱ و تمدید مأموریت آن انتقاد کرد و گزارشهای غیرمستند این هیأت را مخدوشکننده اعتبار سازمان ملل دانست.
وی همچنین عدم موضعگیری قاطع در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، بهویژه در زمان مذاکرات هستهای، را مورد انتقاد قرار داد و خواستار محکومیت صریح این تجاوزات و پاسخگویی متجاوزان شد.
دبیر ستاد حقوق بشر استراتژی ایران را مبتنی بر تعامل سازنده، همکاریهای محتوایی و جهانشمولی چندفرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که همکاریها با کمیساریای عالی حقوق بشر گسترش یابد.
وی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای، رسانهای، بهداشتی، زندان اوین، و مناطق مسکونی و روستایی ایران را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل دانست و گفت:
بر اساس اعلام رسمی، این حملات تا ۲۵ تیر ۱۴۰۴ منجر به بیش از ۱,۰۶۲ شهید و ۵,۸۰۰ مجروح، از جمله ۴۵ کودک و نوجوان، ۱۰۲ زن و ۱۴ نخبه علمی شده است.
وی سکوت و انفعال دولتها در برابر نقض قواعد آمره حقوق بینالملل را موجب مسئولیت بینالمللی آنها دانست و خواستار اقدام فوری، مؤثر و هماهنگ دولتها و نهادهای بینالمللی، بهویژه سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، برای مقابله با این نقضهای مستمر شد که صلح، امنیت جهانی و حقوق بشر را تهدید میکند.
دو طرف در این دیدار بر ضرورت برخورد سازنده و دوری از رویکردهای سیاسی و گزینشی در حوزه حقوق بشر تأکید کردند.
در پایان این دیدار، سراج کتاب اسناد حقوق بشری قوه قضاییه ایران را به ناشف اهدا کرد و دو طرف بر ضرورت رویکرد غیرسیاسی در مسائل حقوق بشری توافق کردند. جک
همچنین، خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این دیدار خواستار موضعگیری شفاف و اقدام عملی نهادهایی مانند کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
