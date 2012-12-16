مهدی ابویی در گفتگوی مشروح با مهر از جدیدترین تصمیمات، اقدامات، برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل خبر داد و درباره افزایش دوباره قاچاق سوخت از طریق مرزها پس از فازاول هدفمندی یارانه ها، گفت: باندهایی مافیایی سودجو و اقتصادی که در جهت منافع ملی نیستند، در این حوزه ها عملیات می کنند که هدف سودآوری و تهیه ارز بیشتر در خارج برای ایجاد پشتوانه بیشتر قاچاق کالا، دنبال می شود.

معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با این حال، بیشتر قاچاقی که در بحث سوخت انجام می شود، با هدف کسب درآمدهای بیشتر است، همچنین قاچاقچیان به دنبال این هستند تا بتوانند ارز مورد نیاز افرادی که برای انجام واردات به دنبال ارز هستند را با هدف سودآوری، تامین کنند.

ابویی تاکید کرد: قاچاق فرآورده های نفتی نیز از همین دست موضوعات است که باید گفت همواره این بخش دارای قاچاق است و ما در نفت گاز، بیشتر با این موضوع مواجه هستیم.

گازوئیل؛ مرکز توجه قاچاقچیان سوخت

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت سوخت در داخل با کشورهای همسایه ایران به شدت اختلاف دارد و این مسئله باعث افزایش انگیزه قوی برای قاچاق سوخت می شود. یک لیتر گازوئیل در حال حاضر در ایران 350 تومان و در ترکیه 6000 تومان است.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز افزود: برخی‌ها حاضرند ریسک بالایی را بپذیرند و با تمام توان در مقابل ماموران مقاومت کنند تا بتوانند موفق به قاچاق سوخت به خارج کشور شده و از درآمد سرشار آن بهره مند شوند.

مافیای قاچاق سوخت

معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: یک دسته از افراد هم در مرزها هستند که به عنوان کارگر و جا به جا کننده سوخت قاچاق عمل می کنند، اما کسانی که نقش مدیریت و رهبری قاچاق سوخت را دارند، شبکه های اصلی قاچاق و مافیای قاچاق را تشکیل می دهند و این کار را مدیریت می کنند.

ابویی خاطر نشان کرد: هدایت کنندگان این موارد با تامین، تبانی و تخلف؛ کار قاچاق سوخت را انجام می دهند و در شرایط موجود انگیزه قاچاق و خروج فرآورده های نفتی تشدید شد، اما با اقدامات و ارزیابی هایی که صورت گرفته است. در حال حاضر نه تنها میزان قاچاق سوخت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نداشته، بلکه کمتر نیز شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون اقداماتی را در بندرعباس که از مبادی اصلی قاچاق سوخت است صورت دادیم که 40 درصد قاچاق در این منطقه کاهش یافته است، همچنین در مرز ترکیه و عراق نیز به همین صورت از طریق تدابیر بسیار خوب اتخاذ شده، نتایج خوبی را به دست آورده ایم.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز گفت: با این حال راهکار اساسی این است که اختلاف قیمت سوخت را با کشورهای دیگر از بین ببریم تا بتوانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم اما در شرایط فعلی این موضوع برای کشور عملی نیست.

جزئیات طرح سوختی ستاد قاچاق کالا

معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم قیمت نفت گاز را یک باره از 350 تومان فعلی به 6000 تومان که در ترکیه است، افزایش دهیم، به هیچ وجه عملی نیست. برای این منظور، ستاد طرحی را به دولت ارائه داد که مصوب شد و باید از سوی وزارت نفت و استان‌های مرزی کشور به اجرا گذاشته شود.

به گفته ابویی، پیشنهاد شد در نقاط مرزی کشور که هم اکنون قاچاق سوخت دارد، با در نظر گرفتن قیمت سوخت در داخل و خارج کشور، جایگاههای عرضه سوخت ایجاد شود و با همکاری استانداری ها و استفاده از اختلاف قیمت با مرز مقابل، از طریق مرزنشینی فعال و فروخته شود.

وی تاکید کرد: در این اقدام هم مرزنشین می تواند یک فعالیتی را در فروش سوخت انجام دهد و به سمت قاچاق نرود و هم اینکه دولت بتواند از محل فروش سوخت درآمد کسب کند. با این حال، مسئولیت اجرای این طرح به عهده وزارت نفت است که با همکاری استانداری‌ها باید به مرحله اجرا گذاشته شود.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: تاکنون این پیشنهاد به مرحله اجرا درنیامده است اما از دولت خواستیم تا با تصویب این موضوع، اجرای آن را از وزارت نفت بخواهد.

برگزاری نشست با وزیر نفت

معاون ستاد قاچاق کالا و با اعلام خبر تهیه رویه اجرایی این پیشنهاد و ابلاغ آن به استانداری‌های مرزی و وزارت نفت، اظهار داشت: هم اکنون قرار است نشستی را با وزیر نفت داشته باشیم که از طریق وزارت نفت به اجرا گذاشته شود.

ابویی افزود: در حقیقت وزارت نفت سوخت مورد نیاز برای فروش در مرزها را تامین و در نقاط مرزی به مرزنشین فروخته می شود تا بتوان با قیمت تعادلی در آن سوی مرز آن را به فروش رساند.

وی درباره نحوه قیمت گذاری بنزین و گازوئیل برای فروش در مناطق مرزی و انتقال آن به خارج کشور، گفت: قیمتها در این بخش به صورت تعادلی تعیین می شود. به عنوان نمونه ،وزارت نفت قیمت فروش گازوئیل در ترکیه که 6000 تومان در هر لیتر است را در مرز به عنوان نمونه 5500 تومان به مرزنشین بفروشد و آنها نیز با کسب مقداری سود، گازوئیل را در آن سوی مرزها به متقاضیان بفروشند.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در هر صورت انجام قاچاق برای مرزنشین با خطرات و درگیری‌هایی همراه است ولی در این طرح می تواند با کسب سود و به روش قانونی نسبت به خرید و فروش سوخت اقدام کند؛ هرچند شاید سود قاچاق را برای وی به همراه نداشته باشد.

تعیین قیمت‌های تعادلی سوخت در مرزها

ابویی با بیان اینکه مرزنشینان هم اکنون برای اجرای این برنامه رغبت دارند، اظهار داشت: این موضوع از راهکارهایی است که ستاد قاچاق کالا ارائه کرده است.

معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز بیان داشت: با این حال آنچه که اصل قرار می گیرد، نحوه عرضه سوخت و مدیریت بر عرضه آن است. به هر مدیریت عرضه سوخت در اختیار مردم نیست؛ بلکه در اختیار دولت است.

وی خاطر نشان کرد: منشاء این قاچاق باید خشک شود و این منشاء در دستان وزارت نفت است و این منشاء در داخل کشور قرار دارد، چون ما مدیریت درستی بر عرضه فرآورده های نفتی و بر مصرف اعمال نکردیم و در این بخش دارای اشکال هستیم.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: بنابراین در این چرخه، سوخت خارج می شود و بیرون از شبکه وارد بخش قاچاق می شود. فرض کنید بخشی از مصرف کنندگان در روز در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و نیروگاهی، سهمیه ای که می گیرند واقعی نیست و این سهمیه را می برند قاچاق می کنند و یا اینکه در این بخش تبانی صورت می گیرد.

کشف یک محموله قاچاق 700 هزار بشکه‌ای نفت

ابویی افزود: ما وقتی در نقاط آلوده مرزی پاک سازی انجام می دهیم در آن محل مخازنی وجود دارد که دیگر با بشکه های کوچک نیست و با تانکرهای می آیند سوخت را خالی می کنند و نیروی انتظامی در آن محل‌ها پلمپ‌های شرکت پخش را در آنجا کشف می کند.

معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: آنگاه می بینید تانکر نفتی که باید به نیروگاه می رفت، می رود در آنجا (محل نگهداری سوخت قاچاق) خالی می شود. هم اکنون در خود تهران شرکت پخش منطقه تهران در موضوعی ورود پیدا کرد و مشخص شد نفتی که برای 3 واحد صنعتی در کرج تخصیص داده می شد، با تبانی آن واحدهای صنعتی قاچاق می شد.

وی، گفت: حدود 700 هزارلیتر نفت در این تبانی کشف شد. در هر حال، ستاد به دنبال این است که بتواند با کمک وزارت نفت، تخصیص سهمیه ها واقعی شود و سهمیه ای که واگذار می شود هم دارای نظارت باشد که دقیقا در محل تخصیص به مصرف برسد.

پمپاژ سوخت به آن سوی مرز

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه منشاء قاچاق سوخت را باید خشک کنیم، درباره استفاده از شیوه لوله کشی برای قاچاق سوخت از کشور، اظهار داشت: اینها از شیوه های قاچاقچیان است. در مرز عراق تا 3 سال قبل از این طرف مرز سوخت پمپاژ می شد و در آن سوی مرز دریافت می شد.

ابویی خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر این موارد در مرز عراق جمع شد و حتی کوله بری ها نیز در این منطقه متوقف شده است. در حقیقت در مرز عراق توانستیم قاچاق سوخت را کنترل کنیم.

معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز افزود: در مرز ترکیه روزانه 1000 قاطر برای قاچاق سوخت فعال بودند که هم اکنون به حداقل رسیده و یا اگر هم باشد به صورت موردی است؛ حتی حدود 700 وانت در این منطقه فعال بودند.

لوله کشی قاچاقچیان سوخت در دریا

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این وضع را در هرمزگان داریم که در نقاط ساحلی آمده اند، مخازنی را ایجاد کردند و با لوله کشی در داخل دریا، شناورها می آیند و سوخت گیری می کنند.

به گفته ابویی، این عملیات پاکسازی در نقاط ساحلی در حال انجام است و در روزهای اخیرعملیاتی در یک روستای بندرعباس انجام شد که چندین مخزن سوخت کشف شد و البته این عملیاتها باعث افت 40 درصدی قاچاق در آن منطقه شد.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز افزود: این عملیاتها در مرحله دوم و سوم کار است که باید انجام شود، چون در مرحله اصلی باید در منشاء ایجاد سوخت قاچاق باید مدیریت صورت گیرد.