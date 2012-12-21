ایران تسلیم فشار و ارعاب نخواهد شد/ سوابق کانادا سوال برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود ، استفاده ابزاری از مفاهیم ارزشمند حقوق بشر توسط برخی کشورها را مایه تاسف دانست و توجهات را به وضعیت وخیم حقوق بشر در کاناداجلب کرد .

سفیر و نماینده دائم کشورمان به هنگام طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه ارائه کنندگان قطعنامه ،که خود ناقض حقوق بشرند ،نگران مسئله حقوق بشر نیستند ،اهداف سیاسی دارند، تاکید کرد: هدف از طرح این قطعنامه حمایت و یا ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست بلکه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر با نقض مکانیزمهای حقوق بشری سازمان ملل به دنبال اقناع تمایلات سیاسی خود با طرح قطعنامه علیه کشورها در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هستند.

محمد خزاعی افزود : بانیان و مبتکران اینگونه قطعنامه ها ظرف سالهای طولانی پیگیری این سیاستها باید آموخته باشند که نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ کشور دیگری تسلیم فشار و ارعاب نخواهد شد ،بلکه ما معتقدیم همکاری ،تفاهم متقابل و احترام بایستی در کانون تعاملات حقوق بشری قرار داشته باشد . بنابراین ما در این زمینه دو راه را پیش رو داریم یا از طریق تعامل جدی به پیشرفت و ارتقاء حقوق بشر کمک کنیم و یا از طریق طرح قطعنامه های سیاسی و غیر متعادل نوعی عقب گرد را تجربه کنیم .

سفیر و نماینده دائم کشورمان با انتقاد از نادیده گرفتن مکانیزم پروسه جهانی بازنگری حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر بویژه آمریکا ،کانادا و اتحادیه اروپا ،سیستم نظارتی کنونی حقوق بشر را زمینه ساز رفتارهای مستبدانه ،بخشی نگر و غیر سازنده دانست .

وی افزود : در نتیجه نباید تعجب کرد که در چارچوب سیستم کنونی کشور کانادا با سوابق سوال برانگیز خود در زمینه حقوق بشر بویژه در زمینه حقوق مهاجرین ، آفریقائی تبارها ، بومیان و همچنین به عنوان یک حامی سرسخت جنایتهای رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها، خود را برای پیگیری روش منسوخ معرفی قطعنامه های وضعیت حقوق بشر در ایران محق بداند . این در حالی است که تنها چند ماه قبل کمیسر عالی حقوق بشر کشور کانادا را در فهرست بدترین کشورها در زمینه حقوق بشر قرار داد و از جکومت کانادا برای محدود کردن آزادی تجمع انتقاد کرد .

محمد خزاعی در پایان تاکید کرد :اعمال سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران راه به جائی نخواهد برد .