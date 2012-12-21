به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اسپانیایی خدمات ماهوارهای "هیسپا ست" امروز جمعه 21 دسامبر مصادف با اول دی، شبکههای انگلیسیزبان پرس تیوی و اسپانیایی زبان هیسپان تیوی ایران را به خاطر آنچه تحریم رئیس صدا و سیمای ایران مینامد، از فهرست پخش ماهوارهای خود در اسپانیا و امریکای لاتین حذف کرد.
این اقدام درحالی صورت گرفت که شبکه هیسپان تی وی به عنوان یک مؤسسه رسانهای، دارای مجوز رسمی است و طبق قوانین اتحادیه اروپا به فعالیت رسانهای و پخش برنامههای خود مشغول بوده است.
دولت اسپانیا و شرکت ماهوارهای هیسپا ست هیچ گونه دلیل قانونی برای این تصمیم عنوان نکرده و به صورت کاملا یکطرفه اقدام به لغو قرارداد کردهاند. هیسپان تیوی بر اساس قوانین اسپانیا و اتحادیه اروپا مرتکب هیچ تخلفی نشده و هیچگونه اخطاری مبنی بر تخلف و یا قطع پخش دریافت نکرده است.
بیش از ربع سهام شرکت هیسپا ست توسط شرکت فرانسوی یوتل ست خریداری شده است. رئیس یوتل ست که گفته میشود تابعیت فرانسوی-اسرائیلی دارد، به عنوان عامل اصلی حمله به رسانههای ایرانی در اروپا شناخته میشود.
پیش از این، نهادهای بهاصطلاح نظارتی رسانهها در انگلیس و آلمان دستور قطع پخش برنامههای پرس تیوی در آن کشورها را صادر و اجرا کردهاند.
همچنین شرکت آسیا ست که بخشی از سهام آن توسط شرکتهای امریکایی خریداری شده، اقدام به قطع پخش شبکه پرس تیوی و سایر شبکههای ایرانی در قاره آسیا کرده است.
