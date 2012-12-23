احداث مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان دغدغه اصلی مدیران کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در ششمین جلسه کارگروه امور اقتصادی استان کردستان بر عملیاتی شدن احداث مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان تاکید کرد و اظهار داشت: اولویت سرمایه گذاری در این دو منطقه با بخش خصوصی است و بخش دولتی نیز به دنبال جذب اعتبار برای فراهم کردن زیرساخت های این مناطق است.

وی افزود: متاسفانه سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی ندارند و پس از چندین جلسه با سرمایه گذاران بومی منطقه مشکل سرمایه گذاری برای احداث منطقه ویژه اقتصادی مریوان مرتفع شده و مقدمات اجرایی شدن این طرح فراهم شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه برای عملیاتی شدن طرح منطقه ویژه اقتصادی بانه سرمایه گذار اعلام آمادگی نکرده مقدمات کار توسط شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان فراهم می شود تا در صورت جذب سرمایه گذار مشکلی برای فاز عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد.

ازهاری بهترین راه حل برای جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی بانه را ترغیب صنعتکاران و واحدهای تولیدی به سرمایه گذاری در این منطقه عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر خرید مصالح ساختمانی تولید شده در داخل استان توسط پیمانکاران تاکید کرد و گفت: خرید مصالح ساختمانی خارج از استان برای مسئولان دستگاه های اجرایی و پیمانکاران به یک فرهنگ تبدیل شده که باید با جایگزینی مصالح ساختمانی داخلی زمینه رشد و توسعه واحدهای تولیدی کردستان را فراهم کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان، مصالح ساختمانی تولید شده استان را شن و ماسه، قطعات بتنی، بتن آماده و بلوک پلی استایرن عنوان کرد و یادآور شد: یکی از ویژگی های مصالح ساختمانی کردستان پراکندگی آن در سطح استان است.

ازهاری افزود: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی استاندارد در استان کردستان به دلیل عرضه محصولات غیر استاندار به بازار با قیمت پایین تعطیل شده اند.

وی اظهار داشت: ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان باید برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی از استفاده محصولات ساختمانی غیر استاندار در سازه های خصوصی و دولتی جلوگیری کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به شناسایی 19 خوشه در استان برای توسعه اقتصادی کردستان، خوشه فرش و بافته های داری را یکی از خوشه های اولویت دار عنوان کرد و بیان کرد: فرش در گذشته کالایی سرمایه ایی محسوب می شد، اما در حال حاضر کالایی مصرفی محسوب می شود و با گذشت چند سال استفاده ارزش پولی آن کاهش می یابد.

ازهاری با اشاره به شناسایی 90 هزار بافنده فرش در استان کردستان بر ساماندهی این بافندگان در قالب تشکل های تعاونی و با نظارت یک دستگاه متولی واحد تاکید کرد.