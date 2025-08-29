به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری بعدازظهر جمعه در جلسه شورای اداری سنندج که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن تشکر از حضور وزیر و هیئت همراه، به تشریح وضعیت اقتصادی استان پرداخت و چالشها و فرصتهای پیشروی توسعه کردستان را مطرح کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در بخشهای مختلف، گفت: کردستان از پتانسیلهای بینظیری در حوزه کشاورزی و ارزش افزوده در این بخش برخوردار است.
ازهاری اذعان کرد: سهم بخش خدمات در اقتصاد استان رو به رشد بوده و در حوزه معادن، به ویژه تولید طلا، کردستان جایگاه ویژهای در کشور دارد.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت سرمایهگذاری تأکید کرد و اظهار کرد: اگرچه رهبر معظم انقلاب سالها پیش بر سرمایهگذاری در مناطق محروم تأکید کرده بودند، اما متأسفانه سرمایهگذاری متناسب با ظرفیتهای استان هنوز به شکل کامل محقق نشده است.
معاون امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: این در حالی است که کردستان با دارا بودن نرخ مشارکت اقتصادی ۴.۶ درصدی، که ۵۴ درصد آن فعال است، از نظر نیروی انسانی مستعد و آماده کار غنی است.
ازهاری بیان کرد: ضرورت توجه ویژه به استان در بحث سرمایهگذاریهای تخصصی و انتظار میرود در سفرهای آتی وزرا و مسئولان، به ویژه در سفر اخیر وزیر، حداقل ۸۰ درصد سرمایهگذاریهای مطرح شده به مرحله اجرا برسد تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در استان باشیم.
وی به وضعیت تعاونیها در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۲۱۲ تعاونی در استان فعالیت میکنند و حمایت از این تعاونیها و توسعه فعالیتهایشان از جمله برنامههای اصلی استان است.
وی بیان کرد: استفاده بهینه از برنامهریزیها و سیاستهای مالیاتی برای رفع موانع و آثار گذشته ضروری است.
