جلسه شورای سایبری سپاه ناحیه کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه در جلسه شورای سایبری سپاه ناحیه کرمانشاه گفت: همه این مسئله را امروز دریافته اند که مواجهه‌ استکبار با نظام جمهورى اسلامى، دیگر از نوع مواجهه‌ دهه‌ اول انقلاب نیست.

سرهنگ یاوری افزود: در گذشته از طرق مختلف اعم از جنگ، زورآزمایی، کودتا و ... دشمنان با ایران دشمنی می کردند اما شکست خوردند و زمانی که دشمن دریافت که توانایی مقابله از راه نظامی با ایران را ندارد از راه دیگری وارد شد که به آن جنگ نرم می گویند.

وی تاکید کرد: جنگ نرم، یعنى جنگ به وسیله‌ ابزارهاى فرهنگى، رسانه ای و شایعه‌پراکنى که دشمن به وسیله آن به کشور هجوم می‌آورد و سعی دارد که در دلها و ذهن‌هاى مردم تردید ایجاد کند و ما باید همانگونه که دشمن را در جنگ های دیگر شکست دادیم در این زمینه نیز آن را سرکوب کنیم.

یادواره شهدای دانش آموزی باوله ناحیه سنقر برگزار شد

مراسم یادواره شهدای دانش آموزی روستای باوله ناحیه سنقر با حضور فرمانده سپاه این ناحیه و مسئولین و دانش‌آموزان برگزار شد.

در این مراسم معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه، درخصوص نقش دانش آموزان درپیروزی جنگ و نقش 36 هزار دانش آموز شهید گفت: شهدا قدرت نظام هستند و نقش الهی در انقلاب اسلامی داشته اند.

حجت الاسلام حسینی نژاد افزود: ما به فهمیده های پیرو امام(ره) افتخار می کنیم.

وی یادواره شهدا را یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: این یادواره ها در جهت تقویت آمادگی در مقابل هجمه های نرم دشمن می‌تواند موثر باشد.

حجت الاسلام گودرزی: ایران با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی می‌کند



کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: ایران با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی گفت: دشمنان ملت ایران طبل تو خالی هستند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در برابر این ملت ایستادگی کنند.

وی افزود: در اقتصاد مقاومتی، انسان از هر آنچه در اختیار دارد باید بیشترین استفاده و بهره‌برداری را داشته باشد.

وی ادامه داد: اسراف در زندگی مردم ایران بسیار وجود دارد که باید فرهنگ درست مصرف کردن در زندگی مردم نهادینه شود، لذا اگر درست از کالاهایی که در اختیار داریم استفاده کنیم نیازی به خارج از کشور نخواهیم داشت.

گودرزی افزود: با توجه به ذخایر زیرزمینی، معادن مختلف، کشاورزی چهار فصل و ... که در اختیار امت ایران قرار دارد باید به بهترین نحو ممکن از آن‌ها استفاده کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: قناعت مالی و درست مصرف کردن در شرایط کنونی بهترین راه مبارزه با دشمن است بنابراین باید اهل قناعت باشیم و به آنچه داریم، راضی شویم.

وی با اشاره به آیاتی از کلام‌الله مجید، افزود: اگر شما شکر نعمت‌الهی را به‌جا آورید خدای متعال نعمت‌هایش را بر شما زیاد خواهد کرد چرا که کمبود و گرانی یکی از نمونه‌های عذاب و نتیجه کفران نعمت است.

گودرزی خاطرنشان کرد: صبر، شکیبایی و شکر نعمت دو خصیصه برای پیروزی در عرصه اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان این‌که ملت ایران در گذشته بیشتر مصارف اولیه زندگی خود را خود تأمین می‌کردند و به نوعی در این عرصه خودکفا بودند، اظهار داشت: اگر مردم خود در عرصه‌های مختلف وارد شوند و دست به تولید بزنند به نفع و سود همه ملت خواهد بود و نیازی به هیچ کشوری حداقل در تأمین نیازهای اولیه و ضروری زندگی نخواهیم داشت.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: برای تحقق شعار رهبری باید کالاهای داخلی را مصرف کنیم و از مصرف کالای خارجی بپرهیزیم، چراکه مصرف کالای داخلی باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.

وی با تأکید بر این‌که برای شکستن شاخ استکبار باید سختی‌ها را بپذیریم، تصریح کرد: مردم باید اهل صبر و شکر باشند تا این بار نیز این افتخار را برای همیشه بر تارک خود نصب کنند.

گودرزی اظهار داشت: دشمن با جنگ اقتصادی به سراغ ما آمده و حرکت ما در مقابل دشمن‌، مصرف نکردن از کالاهای آن‌ها است.

وی با بیان این‌که امروز جنگ‌، جنگ اقتصادی و فرهنگی است، گفت: ملت ایران با تمام قوا در مقابل دشمن می‌ایستد و این باعث شده که دشمن جدی‌تر عمل کند.

گودرزی در پایان به پیروزی اخیر ملت غزه اشاره کرد و گفت: این پیروزی باعث شد که حیثیت اسراییل در دنیا از بین برود.

خیری: اعتلای فرهنگ جامعه رسالت بسیج است



مسئول بسیج فرهنگیان سرپلذهاب گفت: رشد و اعتلای فرهنگ جامعه، رسالت بسیج است.

"جهت خیری" صبح یکشنبه در جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج فرهنگیان سرپلذهاب که در سالن اجتماعات اداره آموزش پرورش این شهرستان برگزار شد، از فرهنگیان به عنوان پرچم‏داران اصلی در راستای فرهنگ‏‌سازی در جامعه یاد کرد.

مسئول بسیج فرهنگیان سرپلذهاب گفت: رشد و اعتلای فرهنگ جامعه، رسالت بسیج است و فرهنگیان باید در این راه پیشگام و الگویی برای دانش‌‏آموزان باشند.

وی افزود: فرهنگیان بسیجی، طلایه‌داران ولایت‌مداری به حساب می‌آیند.

خیری، از بسیج فرهنگیان به عنوان بازوی توانمند بسیج در عرصه‌های فرهنگی و بصیرتی دانست و تاکید کرد: آنچه فرهنگیان بسیجی را از سایر اقشار متمایز می‌کند، روحیه ولایت‌مداری و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی بوده و این امر مهم در عرصه فعالیت‌های فرهنگیان به صورت بارز نمایان است.

خیری از جمله فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیج فرهنگیان را برگزاری نشست‌های بصیرتی در قالب حلقه‏‌های صالحین برای همه فرهنگیان بسیجی، ترویج روحیه ایثار شهادت و ولایت‌مداری توسط فرهنگیان در سطح مدارس اعلام کرد.

مسئول بسیج فرهنگیان سرپلذهاب از دیگر برنامه‌های بسیج فرهنگیان را فعالیت‏‌های ورزشی و اردویی متناسب با ذائقه فرهنگیان، استفاده از ظرفیت فرهنگیان برای فرهنگ‌سازی در جامعه و همکاری با فرماندهان واحدهای بسیج دانش‌آموزی در مدارس عنوان کرد.

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های سه ماهه چهارم سپاه ناحیه هرسین برگزار شد



جلسه هماهنگی اجرای برنامه های سه ماهه چهارم سپاه ناحیه هرسین صبح یکشنبه با حضور سرهنگ یاربیگی، فرمانده سپاه این ناحیه و فرماندهان حوزه ها در سالن جلسات فرماندهی سپاه برگزار شد.

در این جلسه فرماندهان حوزه های مقاومت برنامه های ابلاغی خود را در حضور سرهنگ غلامعلی یاربیگی ارائه کرده و جهت انجام دادن برنامه های اجرایی خود با وی بحث و گفتگو کردند.

