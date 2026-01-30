به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، منابع محلی اعلام کردند که این حمله شبانه در منطقه «سابون گاری» در ایالت دورافتاده بورنو رخ داد؛ استانی که از سال ۲۰۰۹ صحنه رشد خشونت عناصر افراطی از جمله بوکو حرام و شاخه غرب آفریقای داعش بوده است.

«ابراهیم لیمان» عضو تیم عملیات مشترک مدنی که از ارتش نیجریه پشتیبانی می‌کند، گفت: تعداد قربانیان به ده‌ها نفر می‌رسد و بسیاری از اجساد هنوز در پایگاه نظامی باقی مانده‌ اند، در حالی که شمار زیادی از سربازان مفقود شده‌ اند.

بر اساس گزارش‌ها، ۲۰ جسد شامل ۵ سرباز، ۱۵ کارگر ساختمانی و صیادان محلی به بیمارستان عمومی شهر «بیو» منتقل شدند.

مسئولان محلی و کارکنان بیمارستان نیز از انتقال اجساد و زخمی‌ها از سابون گاری خبر دادند.

قربانیان در مسیر بازگشت به پایگاه خود بودند و روی یک پل عبوری که سال گذشته در حمله قبلی تخریب شده بود، کار می‌کردند.

این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته، ۹ سرباز نیجریه‌ای دیگر در کمین داعش نزدیک مرز نیجر کشته شدند.

شاخه غرب آفریقای داعش که در سال ۲۰۱۶ از بوکو حرام جدا شد، عمدتاً نیروهای امنیتی نیجریه را هدف قرار می‌دهد، اما غیرنظامیان نیز گاهی قربانی عملیات آن می‌شوند.