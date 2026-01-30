به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، باسم نعیم در گفت‌وگوی مطبوعاتی تأکید کرد که بر اساس داده‌های وزارت بهداشت غزه، حدود ۷۱ هزار و ۶۶۷ فلسطینی تاکنون توسط ارتش رژیم اسرائیل شهید شده‌اند و البته این آمار شامل مفقودین و افراد مانده زیر آوار نمی‌شود.

او افزود: این آمار توسط چند نهاد بین‌المللی و سازمان‌های جهانی نیز تأیید شده است.

عضو حماس رسانه‌های بزرگی همچون بی بی سی، سی ان ان، نیویورک تایمز و فاکس نیوز و دیگر نهادهای غربی را متهم کرد که با پوشش تبلیغاتی و روایت‌های جانبدارانه، به نوعی در سفیدنمایی نسل‌کشی شریک بوده‌اند.

نعیم خواستار شد که این رسانه‌ها اصلاحات جدی در نظام ارزشی و اخلاقی خود انجام دهند و به خاطر دفاعی که از رژیم اشغالگر داشته‌اند، عذرخواهی کنند.