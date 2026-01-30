  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۴:۵۸

تاکید عضو حماس بر لزوم عذرخواهی و بازبینی غرب در ارزش‌های خود

تاکید عضو حماس بر لزوم عذرخواهی و بازبینی غرب در ارزش‌های خود

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس خواستار آن شد که رسانه‌های غربی پس از دفاع از اشغالگری اسرائیل و تلاش برای سفیدنمایی مرتکبان نسل‌کشی در غزه، صراحتا عذرخواهی و در ارزش‌های اخلاقی خود بازبینی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، باسم نعیم در گفت‌وگوی مطبوعاتی تأکید کرد که بر اساس داده‌های وزارت بهداشت غزه، حدود ۷۱ هزار و ۶۶۷ فلسطینی تاکنون توسط ارتش رژیم اسرائیل شهید شده‌اند و البته این آمار شامل مفقودین و افراد مانده زیر آوار نمی‌شود.

او افزود: این آمار توسط چند نهاد بین‌المللی و سازمان‌های جهانی نیز تأیید شده است.

عضو حماس رسانه‌های بزرگی همچون بی بی سی، سی ان ان، نیویورک تایمز و فاکس نیوز و دیگر نهادهای غربی را متهم کرد که با پوشش تبلیغاتی و روایت‌های جانبدارانه، به نوعی در سفیدنمایی نسل‌کشی شریک بوده‌اند.

نعیم خواستار شد که این رسانه‌ها اصلاحات جدی در نظام ارزشی و اخلاقی خود انجام دهند و به خاطر دفاعی که از رژیم اشغالگر داشته‌اند، عذرخواهی کنند.

کد مطلب 6734971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها