سگهای ولگرد موجب ناامنی و وحشت کودکان بهارستان شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله اصغری امروز در جلسه ستاد اتلاف سگهای ولگرد شهرستان بهارستان اظها داشت: وجود ناهنجاریها و ناامنی در سطح شهرستان، بوجود آمدن بیماری و زشت شدن چهره شهر از جمله معایب وجود سگهای ولگرد در سطح معابر شهرستان شهریار است.

وی افزد: وجود سگهای ولگرد در بهارستان باعث انتقال بیماریها و ناامنی برای کودکان و بانوان شده است.

این مسئول عنوان کرد: باید با همکاری دستگاه های مربوطه و اقدامات فوری سگهای ولگرد موجود در شهرستان جمع آوری شوند.

اصغری ادامه داد: شهرداری، اداره بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های مرتبط باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.