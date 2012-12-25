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۵ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۵۲

اصغری:

سگهای ولگرد موجب ناامنی و وحشت کودکان بهارستان شده اند

سگهای ولگرد موجب ناامنی و وحشت کودکان بهارستان شده اند

بهارستان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: در حال حاضر وجود سگهای ولگرد در معابر این شهرستان موجب ناامنی و رعب و وحشت کودکان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله اصغری امروز در جلسه ستاد اتلاف سگهای ولگرد شهرستان بهارستان اظها داشت: وجود ناهنجاریها و ناامنی در سطح شهرستان، بوجود آمدن بیماری و زشت شدن چهره شهر از جمله معایب وجود سگهای ولگرد در سطح معابر شهرستان شهریار است.

وی افزد: وجود سگهای ولگرد در بهارستان باعث انتقال بیماریها و ناامنی برای کودکان و بانوان شده است.

این مسئول عنوان کرد: باید با همکاری دستگاه های مربوطه و اقدامات فوری سگهای ولگرد موجود در شهرستان جمع آوری شوند.

اصغری ادامه داد: شهرداری، اداره بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های مرتبط باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

کد مطلب 1775865

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