94 درصد روستاهای استان زنجان دارای سکنه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مدیریت بحران استان با تاکید بر اینکه دهیاران نیازمند دوره های آموزشی برای تقویت مراکز مدیریتی روستاها هستند، گفت: بخشداران نیز نقش بسیار مهمی در پیشبرد امور دهیاری ها دارند.

وی به بحران و بلایای طبیعی در جهان اشاره کرد و گفت: در کشور ما بیش از 32 نوع از این بلایا رخ می دهد و همین امر آمادگی ما برای استقبال از بلایا را چند برابر می کند.

کریمی یکی از راه های کاهش خطرات این بلایا را پیشگیری و آمادگی مقابله با آن عنوان کرد و گفت: همین آمادگی می تواند نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از آن در شهر و روستا داشته باشد.

معاون عمرانی استانداری زنجان در ادامه به وضعیت پروژه های عمرانی و دهیاری ها در سال جاری اشاره کرد و گفت: 2368 پروژه با ارزش ریالی 6 هزار و 237 میلیارد ریال در روستاهای استان اجرایی می شود.

کریمی تعداد پروژه های مربوط به دهیاری ها را 570 پروژه با ارزش ریالی 48 میلیارد عنوان کرد و ادامه داد: در دهه فجر امسال 239 پروژه با ارزش 281 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اعتبارات سال گذشته دهیاری ها را 123 میلیارد ریال از محل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود: سال گذشته 5 میلیارد ریال برای افزایش سطح ایمنی جاده های روستایی در اختیار دهیاران قرار گرفت.

کریمی به اعتبارات امسال دهیاری ها اشاره کرد و گفت: تاکنون 6 میلیارد ریال از محل شهرداری های و دهیاری های کشور و 38 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده در اختیار دهیاران قرار گرفته است.

کریمی مجموع ماشین های تعلق یافته به دهیاری ها را 542 مورد عنوان کرد و گفت: تا قبل از دولت نهم 127 دستگاه ماشین آلات در اختیار دهیاری های استان بود.

وی افزود: در سال جاری با اعتبار 21 میلیارد ریال 57 دستگاه ماشین آلات خریداری و در دهه فجر امسال در اختیار دهیاری ها قرار می گیرد.