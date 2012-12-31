افتخاری: مردمی که به کمترینها قانع هستند باید توجه بیشتری ببینند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شوراها و دهیاران شهرستان فیروزکوه صبح دوشنبه با حضور حجت الاسلام عبدالعلی استیری امام جمعه، لاله افتخاری نماینده معین فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی، سعید افشارنادری فرماندار فیروزکوه، رؤسای سایر ادارت، اعضای شورای روستا و دهیاران روستاهای شهرستان فیروزکوه در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه بر گزار شد.

لاله افتخاری در این جسله عنوان کرد: 9 دی تجلی بصیرت و مردمداری ماست که باید برای تمام دنیا الگو شود و این انقلابی که حضرت امام(ره) با بنیانگذاری آن به جامعه هویت داد با خدمت به مردم، رسالت اعضای شورا سنگین تر و اجر آنها نزد خداوند بیشتر خواهد شد.

وظیفه نمایندگان مجلس قانونگذاری و گاهی هم نظارت است

وی افزود: اعضای شوراها برای رضایتمندی مردم تلاش می کنند و خدمت مسئولان نظام به مردم بحث مرکز بودن و حاشیه بودن نیست، بحث این است که باید به عدالت توجه کرد و یک توجه ویژه به مردمی که با کمترینها قانع هستند، شود و اگر توانمندیهایی که در روستاها وجود دارد را نبینیم در واقع کفران نعمت کرده ایم.

افتخاری بیان داشت: وظیفه نمایندگان مجلس قانونگذاری و گاهی هم نظارت است؛ در مجلس سه هفته حضور داریم و یک هفته در حوزه انتخابیه در مساجد، نماز جمعه ها و با توجه به پراکندگی تهران از شمالی ترین نقطه تهران تا جنوبی ترین نقطه تهران سرکشی داریم، همه یک خانواده هستیم ولی برای پیشرفت، توسعه، استحکام نظام و دفاع از ولایت باید تلاش کنیم.

خدمت به مردم اجر دنیوی و اخروی دارد

فرماندار فیروزکوه نیز در این جلسه اظهار داشت: معتقدیم که خدمت به مردم هم اجر معنوی و هم اخروی دارد و در راستای حل مشکلات مردم تمام توان خودمان را تا پایان مسئولیت به کار خواهیم گرفت.

سعید افشارنادری در این جلسه خطاب به رؤسای ادارات و شوراها گفت: نباید به فکر این باشیم دوران خدمت در حال پایان است، باید تا پایان مسئولیت تلاش کنیم و تا لحظه آخر پایبند به آرمانهای انقلاب و خودمان باشیم.

شوراها و دهیاران حلقه واسطه بین مردم و مسئولان هستند

وی افزود: همواره مدیریت روستاها با دهیاران است و در واقع شورا و دهیاران روستاها حلقه واسطه بین مردم و مسئولان هستند و در همین راستا شورا دو مسئولیت سنگین دارد که از جمله مهمترین آن دنبال کردن مطالبات مردم و رسیدگی به مشکلات مردم و رسالت دیگر شوراها بسترسازی اجرای سیاستهای عمومی دولت و نظام است.

این مسئول بیان داشت: شوراها باید این دغدغه را داشته باشند که مراقب اوضاع و احوال کشور باشند و سیاستهای دولت و مقام معظم رهبری را به مردم انتقال بدهند تا مردم در صحنه باشند که نمونه بارز آن حضور مردم در حماسه 9 دی بود که دین باوری و ولایتمداری مردم را ثابت کرد و روز 9 دی به عنوان روز ماندگار در تاریخ ثبت شد.

با افزایش مطالبات مردم موجبات یأس و ناامیدی آنها را فراهم نکنیم

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، نباید مطالبات مردم را افزایش دهیم که موجب ناامیدی و یأس مردم شود و مرم با حضور حداکثری اقتدار نظام را به جهانیان به خصوص دشمنان ایران نشان دهند.

افشار نادری در پایان خطاب به شوراها و دهیارها تصریح کرد: برای حفظ امنیت روستاها در فصل زمستان روستا را خالی از سکنه نگذارند، حداقل یک نگهبان برای آن روستا تعیین کنند و همچنین در اجرای سیاست طرح توسعه کشاورزی که تسهیلات آن و ساز و کار تشکیل تعاونی فراهم شده است به روستاییان اطلاع رسانی کنند تا از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده شود و اهتمام ویژه به قانون داشته باشند و در اجرای پروژه ها و خریدها در چهارچوب قانون حرکت کنند.

تلاش برای حفظ هنرها و صنایع دستی در روستاهای فیروزکوه

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فیروزکوه نیز در ایم مراسم عنوان کرد: در مرحله اول با مکاتبات زیادی که با روستاها داشتیم در دو موضوع امکان سنجی کردیم.

احمد حسینی ادامه داد: ابتدا شناسایی هنرهای صنایع دستی روستا که از هنرمندان آن حمایت کرده و برای حفظ هنر در آن روستا تلاش می کنیم، موضوع دیگر برای ثبت آیین و رسوم سنتی است که در همین راستا در حال شناسایی مراسم سنتی عاشورایی هستیم.

وی از اعضای شورای روستاها خواست امکان سنجی روستاهایشان را انجام دهند و نتیجه را به صورت کتبی به دفتر میراث فرهنگی تحویل دهند تا پیگیریهای لازم را انجام داده شود.

حسینی به اعضای شورا اسلامی و دهیاران روستاها گفت: اگر با توجه به پراکندگی روستاها مورد خاصی در آن روستاها دیده می شود به این اداره اطلاع داده شود تا نسبت به ثبت آن اقدام کنیم.

اعضای شورا در زمینه حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی تلاش کنند

وی از اعضای شوراها خواست در زمینه حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی تلاش کنند که متأسفانه افراد سود جو با اغفال بعضیها نسبت به تخریب میراث فرهنگی اقدام می کنند و درخواست عاجزانه داریم که هرگونه تحرکات مشکوکی دیده شد به این اداره خبر داده شود.