حضور خطرناک منافقین در اعتراضات سئوال برانگیز علیه دولت منتخب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، برخی از عشایر عراقی از وجود عناصری از گروهک تروریستی منافقین در تظاهرات استان الرمادی علیه دولت نوری المالکی خبر می دهند.

این منابع اعلام کردند که اعضای این گروهک با نفوذ در بین تظاهرات کنندگان در الرمادی پرچمهای رژیم بعث عراق را به دست گرفته و شعارهای ضددولتی سر می دهند.

از سوی دیگر، "احمد عبید الکبیسی" از متفکران اسلامی در عراق درباره نفوذ افراد فرصت طلب به اعتراضات اخیر علیه دولت مالکی هشدار داد.

در تحولی دیگر، برخی از اعضای گروهک تروریستی منافقین به تلاش برای ربایش مسئول دفتر شیخ همام الحمودی" "رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اعتراف کردند.

این گروهک همچنین تلاش داشته برخی دیگر از اعضای دولت و پارلمان عراق را ربوده و در ازای آن اهداف موردنظر خود را دنبال کند.