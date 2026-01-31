به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب هند به عنوان بزرگترین بازار شرکت متا و یوتیوب به گمانه زنی جهانی درباره تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت و ایمنی افراد جوان می پیوندد.

ال. اس. کی دوارایالو نماینده هندی در این باره می گوید: نه تنها کودکان ما به شبکه های اجتماعی معتاد می شوند بلکه هندوستان نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان داده هابرای پلتفرم های خارجی به حساب می آید. شرکت ها با توجه به این داده ها سیستم های هوش مصنوعی پیشرفته ای می سازند که کاربران هندی را به تهیه کنندگان بدون مزد داده تبدیل می کند و از سوی دیگر مزایای استراتژیک و اقتصادی این دستاورد را در اماکن دیگر برداشت می کنند.

باید توجه داشت هندوستان با وجود ۷۵۰ میلیون دستگاه موبایل فعال و یک میلیارد کاربر اینترنت در کشورش، دومین بازار بزرگ موبایل جهان به حساب می آید و به همین دلیل نقشی کلیدی در رشد بازار اپ های اجتماعی دارد و حداقل سن برای دسترسی به شبکه های اجتماعی تعیین نکرده است.

طبق پیش نویس ۱۵ صفحه ای این قانون، نباید به افراد زیر ۱۶ سال اجازه داد یک حساب کاربری در شبکه های اجتماعی بسازند و داشته باشند. همچنین حساب کاربری فعلی نوجوانان در شبکه های اجتماعی نیز باید غیرفعال شود.

استرالیا نخستین کشوری بود که ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را اعلام کرد. فرانسه نیز اعلام کرده از قانونی که ورود کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه های اجتماعی را ممنوع می کند، پشتیبانی خواهد کرد. از سوی دیگر دانمارک و یونان نیز مشغول بررسی چنین اقدامی هستند.