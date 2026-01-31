به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به نشست‌ها و تحولات اخیر در مجامع بین‌المللی گفت: در برخی اجلاس‌ها، از جمله نشست‌هایی که در ژنو برگزار شد، نه‌تنها حضور مؤثری از سوی برخی نهادها و بازیگران دیده نشد، بلکه آمریکا تلاش کرد نقش هدایت‌گر و مسلط خود را بر اروپا تثبیت کند. در حالی که در سال‌های گذشته، در نشست‌هایی مانند اجلاس برگزارشده در ازبکستان، شرایط متفاوت بود و آمریکا ناچار به واکنش مستقیم شد؛ واکنشی که برای آن‌ها هزینه‌ساز و نوعی شکست محسوب می‌شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه آمریکا به اروپا تصریح کرد: آمریکا امروز به‌صراحت ادعا می‌کند که اروپا در اختیار اوست و متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که اروپا نیز در بسیاری از موارد بدون چون‌وچرا دستورات واشنگتن را اجرا می‌کند؛ از پرونده‌های حقوق بشری گرفته تا تصمیم‌سازی در شورای امنیت. ما تا پیش از این تصور می‌کردیم اروپا شریک آمریکاست، اما اکنون روشن شده که در بسیاری از عرصه‌ها، نقش تابع و حتی مطیع را ایفا می‌کند.

حاجی‌بابایی افزود: آمریکایی‌ها حتی در ادبیات خود نیز نگاهی تحکم‌آمیز و تحقیرآمیز نسبت به اروپا و برخی کشورهای دیگر دارند و گاه مطالباتی را مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده رویکرد سلطه‌طلبانه آن‌هاست. این رفتار، شباهتی آشکار به منطق زور و اجبار دارد و نه تعامل برابر.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: تحلیل آمریکایی‌ها درباره برخی کشورهای همسایه ما این است که این کشورها فاقد ظرفیت جهش و تحول بنیادین هستند و صرفاً باید در همان وضعیت مصرف‌گرایی و وابستگی باقی بمانند. نگاه آن‌ها به این کشورها نگاهی ابزاری است؛ کشورهایی که تنها به‌خاطر منابع نفتی و انرژی‌شان اهمیت دارند و از این منابع برای اعمال فشار و کنترل اروپا استفاده می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران کاملاً متفاوت است، گفت: آمریکا امروز با سه کشور ایران، چین و روسیه وارد نوعی زورآزمایی شده است. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که امکان درگیری مستقیم و نتیجه‌بخش با این کشورها را ندارند، اما تلاش می‌کنند با فشارهای مستمر، مانع از رشد و تثبیت جایگاه راهبردی آن‌ها شوند. در این میان، ایران جایگاه ویژه‌ای در محاسبات آن‌ها دارد.

حاجی‌بابایی در تشریح دلایل اصلی نگرانی آمریکا از ایران اظهار داشت: تحلیل نهایی آن‌ها این است که ایران دارای سه مؤلفه اساسی و به‌هم‌پیوسته است که قابل تفکیک از یکدیگر نیستند؛ نخست تمدن چند هزار ساله ایران که به این سرزمین در سطح جهانی ابهت و هویت داده است، دوم اسلام اصیل و ناب که با اسلام تحریف‌شده و وابسته تفاوت ماهوی دارد، و سوم مردمی که این تمدن و این اسلام در فرهنگ، باور و زندگی آن‌ها ریشه دوانده است.

وی ادامه داد: این سه مؤلفه در هم تنیده‌اند و یک حقیقت واحد را شکل داده‌اند. به همین دلیل، هرگونه تحلیل یا اقدام علیه ایران که یکی از این عناصر را نادیده بگیرد، محکوم به شکست است. خود آن‌ها نیز در گزارش‌ها و تحلیل‌هایشان به این واقعیت اذعان کرده‌اند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ایران در آینده منطقه و جهان گفت: آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ایران دارای ظرفیت یک جهش بزرگ است؛ جهشی که اگر فرصت تحقق پیدا کند، می‌تواند در مدت کوتاهی توانمندی‌های بالقوه ایران را بالفعل کرده و جایگاه کشور را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌طور اساسی تغییر دهد. تمام فشارها، تحریم‌ها و هزینه‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال می‌کند، دقیقاً با هدف جلوگیری از تحقق همین جهش است.

حاجی‌بابایی با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: رهبر انقلاب چندی پیش فرمودند که «ما به قله نزدیک شده‌ایم» و این بیان، ناظر به همین ظرفیت عظیم است. ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که اگر موانع برداشته شود، می‌تواند در زمانی کوتاه، جهشی تاریخی را تجربه کند؛ موضوعی که دشمن از آن به‌شدت هراس دارد.

وی تأکید کرد: آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وارد یک تقابل عمیق و تمدنی شده و تلاش می‌کند با فشار و تحمیل، ایران را به پذیرش منافع خود وادار کند، در حالی که با

بسیاری از کشورهای دیگر با منطق سلطه و بندگی سخن می‌گوید. جمهوری اسلامی ایران نه این منطق را می‌پذیرد و نه از مسیر استقلال، عزت و هویت خود عقب‌نشینی خواهد کرد.

کشور امروز بیش از هر زمان به «جوانمردانِ با ایمان» نیاز دارد

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جوانمردی، صداقت و کار جهادی در مدیریت کشور، گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مردان و زنانی نیاز دارد که با ایمان، تقوا و صداقت پای کار مردم بایستند.

حاج‌بابایی، با قدردانی از حضور و همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار زنجان، معاونان استانداری و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: استان زنجان از استان‌های پرافتخار کشور است و نمایندگان آن در مجلس، جزو نمایندگان پرتلاش و تأثیرگذار محسوب می‌شوند.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، «جوانمردی» را مفهومی فراتر از سن و جنسیت دانست و افزود: جوانمردی به ایمان، تقوا، مسئولیت‌پذیری و توجه به حقوق مردم بازمی‌گردد؛ مرد کسی است که در تصمیم، گفتار و عمل خود، هم خود و هم دیگران را در نظر بگیرد و در دفاع از مردم در خط مقدم باشد.

حاج‌بابایی با اشاره به جایگاه مردم ایران گفت: ملت ما از جنس ایثار و شهادت‌اند، به شرط آنکه از مسیر و آرمان شهیدان منحرف نشوند. اگر مسیر درست حفظ شود، حتی خطاها و مشکلات نیز قابل جبران است، اما خروج از مسیر اصلی، انسان را از حمایت و شفاعت محروم می‌کند.

وی در ادامه به وضعیت بودجه‌ای استان‌ها اشاره کرد و گفت: هرچند در نگاه اولیه، جایگاه برخی استان‌ها در بودجه‌های استانی پایین به نظر می‌رسد، اما در مجموع و با در نظر گرفتن بودجه‌های ملی و پروژه‌های کلان، استان‌هایی مانند زنجان جزو استان‌های برخوردار و در رتبه‌های مناسب کشور قرار دارند.

نایب‌رئیس مجلس همچنین با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور، از حضور خود در اجلاس مجمع عمومی کشورهای آسیایی در بحرین خبر داد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مواضع خود را با صراحت بیان کرد. بیش از ۴۴ کشور آسیایی در این نشست حضور داشتند و این اجلاس با پوشش گسترده رسانه‌ای جهانی همراه بود.

وی تأکید کرد: در شرایطی که صدها شبکه رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغاتی می‌کنند، ما نیز باید با قدرت، منطق و انسجام، روایت درست و واقعی خود را به دنیا منتقل کنیم.

جمهوری اسلامی یکی از قطب‌های اصلی جهان چندقطبی در حال شکل‌گیری است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ناکامی‌های پی‌درپی آمریکا در مهار جریان مقاومت و جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز جهان در حال عبور از نظم تک‌قطبی به سمت نظم چندقطبی است و جمهوری اسلامی ایران یکی از قطب‌های اصلی این نظم نوین به شمار می‌رود؛ موضوعی که آمریکا و متحدانش با تمام توان در پی جلوگیری یا دست‌کم به تأخیر انداختن آن هستند.

حاج‌بابایی با اشاره به نمونه‌های عینی شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تمام ظرفیت خود را به‌کار گرفتند تا روند سیاسی و انتخابات عراق را مدیریت کنند، اما علی‌رغم فشارهای شدید، تهدیدهای علنی و حتی اعلام رسمی مخالفت با نخست‌وزیری نوری مالکی، اراده مردم عراق بر خواست آمریکا غلبه کرد. حضور و رأی‌آوری گسترده جریان حشدالشعبی، با وجود حجم بی‌سابقه تبلیغات منفی، نشان داد که سیاست فشار نتیجه معکوس داده است.

وی افزود: این اتفاقات برای آمریکا، اروپا و بسیاری از بازیگران جهانی قابل پذیرش نیست؛ چراکه آنان نمی‌خواهند ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های جهش‌یافته و اثرگذار، به یکی از قطب‌های اصلی صحنه بین‌المللی تبدیل شود. اجلاس‌هایی مانند شانگهای، بریکس و تحرکات مشترک چین، روسیه، ایران و سایر کشورها نشانه‌های آشکار این تغییر موازنه جهانی است.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره جنایات صورت‌گرفته در غزه، گفت: اگر بخواهیم چند مؤلفه اصلی را نام ببریم که آبروی آمریکا را در جهان برده، قطعاً جنایات غزه یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. امروز از صبح تا شب رسانه‌های دنیا آمریکا را به‌عنوان کارگردان اصلی این جنایات معرفی می‌کنند و این واقعیتی است که مورد پذیرش افکار عمومی جهانی قرار گرفته است.

حاج‌بابایی با اشاره به حضور خود در نشست ژنو گفت: در اجلاسی با حضور نمایندگان ۱۳۰ کشور و حدود ۶۰۰ نماینده، گزارشی درباره شهادت بیش از ۶۸ هزار نفر در غزه قرائت شد. فضای جلسه به‌قدری سنگین بود که هیچ‌کس حتی حرکت نمی‌کرد. پس از قرائت گزارش، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد به‌صراحت نام عاملان این جنایات ذکر شود و اعلام شود که این کشتار نتیجه اقدامات ترامپ و نتانیاهو بوده و این دو باید به دادگاه جنایات جنگی معرفی شوند.

وی تأکید کرد: برخلاف تصور برخی، حتی یک کشور با این پیشنهاد مخالفت نکرد. سکوت معنادار حاضران نشان داد که دنیا حقیقت را می‌داند، اما بسیاری جرأت بیان آن را ندارند.

حاج‌بابایی با اشاره به نشست‌های بین‌المللی دیگر از جمله بحرین گفت: در این نشست‌ها نیز به‌صراحت اعلام کردیم که تمام این جنایات محصول سیاست‌های آمریکاست. در آن فضا، نمایندگان کشورها نه‌تنها مخالفت نکردند، بلکه تشویق هم صورت گرفت. بسیاری اذعان داشتند که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که می‌تواند مقابل آمریکا بایستد و حرف دل ملت‌ها را بزند.

وی با اشاره به توان نظامی و منطقه‌ای ایران افزود: آمریکا ابرقدرت هوایی است، اما روی زمین هیچ‌کس ابرقدرت نیست؛ مردم ابرقدرت‌اند. تجربه یمن، عراق، لبنان و غزه این حقیقت را ثابت کرده است. جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که با شهادت چند فرمانده دچار تزلزل شود؛ جایگزین‌ها با قدرت بیشتر مسیر را ادامه می‌دهند.

تأکید بر وحدت قوا و ایجاد امید در جامعه

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت قوا، گفت: امروز اتحاد خوبی میان مجلس، دولت و نیروهای مسلح وجود دارد. وحدت به معنای نبود نقد نیست؛ بلکه به معنای حل اختلافات در درون نظام و پرهیز از بهره‌برداری دشمن است.

وی به جلسات مستمر و غیرعلنی نمایندگان با مسئولان ارشد کشور اشاره کرد و افزود: در این جلسات، نقدها و مطالبات با فشار بسیار بیشتر از فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود و پیگیری جدی صورت می‌گیرد.

معیشت مردم اولویت اصلی مجلس

حاج‌بابایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی همه سیاست‌ها باید بهبود زندگی مردم باشد، گفت: صنعت، کشاورزی و حتی مقاومت برای زندگی مردم است. نباید اجازه داد توسعه صنعتی با معیشت مردم در تعارض قرار گیرد یا منابع کشور در اختیار عده‌ای خاص قرار بگیرد.

وی با اشاره به تجربه تخصیص ۱۸.۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: اگر این منابع به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اثرگذاری بسیار بیشتری داشت. یکی از مطالبات جدی مردم مقابله با ر

انت‌خواری و انحصار است.

برنامه‌های بودجه‌ای و حمایت مستقیم از مردم

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اصلاحات مهم بودجه‌ای خبر داد و گفت: افزایش حقوق‌ها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان، گام‌هایی در جهت حمایت از معیشت مردم است. همچنین برای سال آینده، برنامه جدی برای تقویت کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار دارد به‌گونه‌ای که نیاز خانوارها به اقلام اساسی به‌طور کامل تأمین شود.

وی تأکید کرد: با مدیریت جدید ارزی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، کشور در مسیر تبدیل سیاست‌های ارزی به سیاست‌های ریالی و مردمی قرار گرفته است. هدف نهایی این است که ثمره اقتصاد مستقیماً در زندگی مردم دیده شود و امید واقعی در جامعه شکل بگیرد.

جنگ اصلی امروز، جنگ رسانه‌ای و خبری است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه بخش عمده فشارهای اقتصادی و نوسانات ارزی کشور ریشه در جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن دارد، گفت: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است، بیش از آنکه یک جنگ اقتصادی صرف باشد، جنگ خبری، رسانه‌ای و فضای مجازی است که دشمن تلاش می‌کند از طریق آن افکار عمومی را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به مسئله دلار و محدودیت‌های انتقال منابع مالی کشور اظهار کرد: نه اینکه ما پول نداشته باشیم؛ ما پول داریم، دلار داریم، اما فشارهای سیاسی آمریکا باعث می‌شود در فلان کشور یا از سوی فلان نهاد، اجازه انتقال منابع ارزی داده نشود. وقتی منابع کم می‌شود، بلافاصله شایعه‌سازی آغاز می‌شود و بازار متأثر می‌گردد.

نایب‌رئیس مجلس با انتقاد از تحلیل‌های سطحی درباره نرخ ارز افزود: اینکه گفته می‌شود با سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه قیمت دلار پایین می‌آید یا اگر نرود بالا می‌رود، اقتصاد نیست؛ این سیاست است. مدیری افکار عمومی و روایت‌سازی خبری نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات دارد.

حاج‌بابایی با بیان اینکه دشمن در حوزه رسانه و روایت‌سازی فعالانه عمل می‌کند، تصریح کرد: تعامل امروز کشورها، تعامل رسانه‌ای است. آن‌ها حرف اول را در فضای خبری می‌زنند و اگر ما به‌عنوان مدیران کشور، این عرصه را نشناسیم، دچار آسیب جدی خواهیم شد.

وی با تأکید بر اقتدار و پایداری جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی، قدرتمند، پابرجا و با شتاب در حال حرکت است. لایه‌های زیرین انقلاب اسلامی سرشار از ایمان، ایثار و سرمایه‌های انسانی عظیمی است که شاید خودمان هم به‌درستی آن را معرفی نکرده‌ایم.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به فرهنگ شهادت و ایثار در کشور خاطرنشان کرد: این ملت، میلیون‌ها شهید مانند شهید حججی دارد؛ انسان‌هایی که حاضرند تکه‌تکه شوند اما عزت کشورشان خدشه‌دار نشود. آمریکا از چنین ملتی وحشت دارد؛ هیچ کشوری چنین سرمایه‌ای ندارد.

حاج‌بابایی با هشدار نسبت به تأثیر منفی برخی سخنان بر افکار عمومی گفت: باید بسیار مراقب باشیم. یک جمله‌ای که دل مردم را بلرزاند، مردم را ناراحت کند، نارضایتی یا اختلاف ایجاد کند، یا خارج از مسیر عزت و منویات رهبر معظم انقلاب باشد، در پیشگاه خداوند قابل اغماض نیست.

وی ادامه داد: فرماندهان واقعی جنگ امروز در میان مردم هستند. به احترام شهدا، به عظمت آن انسان‌هایی که اگر امروز زنده بودند، همانند دوران دفاع مقدس، شب و روز نمی‌شناختند. همان‌طور که برای آزادسازی خرمشهر ماه‌ها نخوابیدند، امروز هم نباید حتی یک دقیقه از وقت‌مان خارج از مسیر تبیین، آگاهی‌بخشی و جلب رضایت عمومی مردم صرف شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اولویت اصلی نظام گفت: حرف اساسی ما یک چیز است؛ رضایت عمومی مردم. اگر همه تصمیم‌ها، سخنان و اقدامات ما در این مسیر باشد، به فضل الهی از همه این فشارها عبور خواهیم کرد.