محدودیت اعتباری در دهمین جشنواره فجر با ابتکارات اجرایی جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرابی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر با کیفیت مطلوب برگزار می شود، اظهار کرد: بی تردید استقبال از دهمین جشنواره فجر نسبت به سال های گذشته افزایش می یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه در تهران همزمان با 10 استان کشور قطعی شد، افزود: زمان برگزاری این جشنواره از 22 بهمن ماه با حضور هنرمندان، مسئولان سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز خواهد شد.

سرابی تصریح کرد: محل برگزاری این جشنواره سینما هویزه و سالن شهید اصغرزاده خواهد بود.

وی گفت: در تمام عرصه های فرهنگی و هنری مسائلی مربوط به بودجه موضوعی جدید نیست و اصحاب رسانه کاملا با محدودیت بودجه ای آشنا هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه این کمبود اعتبار نباید بهانه ای برای عدم فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، افزود: این اداره کل با همان گستره و کیفیت جشنواره فجر را برگزار می کند و در این راستا محدودیت اعتباری نباید منجر به تعطیلی یک فعالیت شود.

