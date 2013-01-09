اخبار تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی اردل از اعزام پنج مبلغ دینی هم زمان با دهه ی پایانی ماه صفر به این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی گفت: این مبلغین از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این شهرستان اعزام شده اند و هم زمان با دهه ی پایانی ماه صفر فعالیت های تبلیغی را در شهر اردل و روستاهای بخش میانکوه انجام می دهند.

وی، ارتقاء کیفی برنامه های عزاداری، تبیین معارف اسلامی همچون اعتقادات، اخلاق اسلامی، احکام و سیره معصومین (ع)، بیان کرد: سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام حسین(ع) و مسئله ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده، تشریح تطبیقی فتنه‌ها علیه انقلاب اسلامی با صدر اسلام و توضیح ولایت فقیه و جامعیت آن و بیداری اسلامی را از جمله فعالیت های تبلیغی مبلغین اعزامی در مراسم عزاداری دهه ی پایانی صفر‌المظفر 1434 هجری برشمرد.

چراغی یادآور شد: سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت، توجه به برپایی مراسم قرائت زیارت اربعین، زیارت حضرت رسول و صلوات خاصه امام رضا(ع) در برنامه های اصلی روحانیون اعزامی قرار دارد.

انجام 800 نفرروز تبلیغ دینی در دهه ی پایانی صفر در بروجن

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: همزمان با دهه پایانی ماه صفر، روحانیون شهرستان بروجن 800 نفرروز تبلیغ دینی انجام می دهند.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: در دهه پایانی ماه صفر، 80 روحانی در این شهرستان فعالیت های تبلیغی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه از این تعداد روحانی، 35 نفر از دفتر تبلیغات اسلامی قم و اصفهان و سازمان اوقاف و امور خیریه به این شهرستان اعزام شده اند، افزود: 10 نفر از روحانیون معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی طرح هجرت هم در دهه پایانی ماه صفر برنامه های فرهنگی و مذهبی را در شهرستان بروجن اجرا می کنند.

الهیان گفت: 35 مبلغ و مبلغه مقیم شهرستان بروجن هم در دهه ی پایانی ماه صفر به امر مقدس ترویج نشر ارزش‌های اسلامی پرداخته و در برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی، رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مشارکت می کنند.

وی ارتقاء کیفی برنامه های عزاداری، تبیین معارف اسلامی همچون اعتقادات، اخلاق اسلامی، احکام و سیره معصومین (ع)، بیان سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام حسین(ع) و مسئله ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده، تشریح تطبیقی فتنه‌ها علیه انقلاب اسلامی با صدر اسلام و توضیح ولایت فقیه و جامعیت آن و بیداری اسلامی را از جمله فعالیت های تبلیغی مبلغین اعزامی در مراسم عزاداری دهه ی پایانی صفر‌المظفر 1434 هجری برشمرد.

حفظ قرآن کریم تأثیرات مفید در ذهن و زندگی افراد می گذارد

حجت الاسلام علی نصیری گفت: حفظ قرآن کریم تأثیرات مفید در ذهن و زندگی افراد می گذارد.

حجت الاسلام نصیری در برنامه تجلیل از دانش آموزان برگزیده طرح ملی حفظ قرآن کریم در کوهرنگ به بیان مباحثی در خصوص آثار و برکات قرآن کریم در زندگی افراد و تشویق نوجوانان و جوانان به قرائت قرآن کریم پرداخت.

وی افزود: قرآن کریم کتاب انسان ساز برای جهان بشری است.

حجت الاسلام نصیری با توصیه و سفارش دانش آموزان به تلاوت قرآن کریم، تأکید کرد: شما دانش آموزان اگر قرآن را حفظ کنید و به آن عمل کنید نه تنها در زندگی خود موفق هستید بلکه در زندگی دیگران هم اثرگذار خواهید بود.

نصیری افزود: اگر مسلمانان به دستورات خداوند و قرآن کریم عمل کنند، جامعه ای سالم و عاری از هرگونه بزهکاری و جامعه ای آرمانی به وجود می آید.

توزیع 50 بسته فرهنگی بین هیئت های محوری شهرستان کیار

کارشناس تشکل های دینی شهرستان کیار از توزیع 50 بسته ی فرهنگی بین هیئات محوری این شهرستان خبر داد.

طاهر خسرویان گفت: بسته های فرهنگی شامل مجموعه ی لوح فشرده سبک زندگی اسلامی، نواها، عکس ها و کلیپ های تصویری با موضوع عاشورا، لوح نشریات عاشورایی، لوح وب گاه و بلوتوث های عاشورایی و لوح نمایشگاه های عاشورایی است.

وی با اشاره به اینکه کتاب "اولین دلداده و نخستین دلربای" ویژه بازخوانی مقام حضرت زینب و اربعین در بیانات مقام معظم رهبری هم در مجموع بسته های فرهنگی توزیع شده، قرار دارد، افزود: کتاب "منبر سلوک عاشورایی " شامل گزیده ای از اعمال و بیانات آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در ایام عزای سالار شهیدان به همراه نرم افزار کتاب، کتابچه ی سبک ذاکرین اهل بیت(ع) و 14 جلد کتاب با موضوعات گوناگون مذهبی هم بین هیئت های این شهرستان توزیع شد.

معرفی الگوهای برتر از روش های تربیتی قرآن کریم است

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار معرفی الگوهای برتر را از روش های تربیتی قرآن کریم بیان کرد.

حجت الاسلام حسن بت شکن در مراسم عزاداری اربعین حسینی در جمع کارکنان اداره آموزش و پرورش این شهرستان گفت: در آیات قرآن کریم بر بزرگداشت و زنده نگه داشتن تاریخ پیامبران و اولیاء تأکید شده است زیرا یکی از روش های تربیتی قرآن کریم معرفی الگوهای برتر برای پیروان دین اسلام است.

حجت الاسلام بت شکن با بیان اینکه چهره پردازی و معرفی اسوه های حسنه از شیوه های برجسته تبلیغی قرآن است، افزود: در میان وقایع تاریخی اسلام هم عاشورا از جمله وقایعی است که ائمه معصومین برای معرفی و ماندگاری آن به عنوان یک الگوی برتر تلاش بسیار کرده اند.

وی با بیان اینکه الگوی قیام کربلا ضامن بقا شیعه است، تصریح کرد: برپایی مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) و تبیین اهداف قیام آن امام بزرگوار در نشر مکتب تشیع تأثیر بسزایی دارد.