ثبت نام از متقاضیان طرح های خود اشتغالی کمیته امداد مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باغبانی در نخستین نشست کمیته ساماندهی، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال روستاها و شهرهای دارای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت استان افزود: متقاضیان برای ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی ies.emdad.ir مراجه و نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.



وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال توسعه اشتغال در شهرهای زیر 20 هزار نفر به کمیته امداد واگذار شده است.

بهره بردرای مرکز ترک اعتیاد زنان غرب مازندران



مدیرکل بهزیستی مازندران از آغاز بهره برداری از یک مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان در شهرستان عباس آباد واقع در غرب استان در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

روح الله ردایی گفت: این مرکز با مشارکت بخش خصوصی و همکاری معتادان بهبود یافته در منطقه ساحلی شهرستان عباس آباد در حال ساخت است.



وی ساخت این مرکز را از نیازهای ضروری غرب مازندران دانست و افزود: هم اکنون یک مرکز در شهرستان بابلسر برای ترک اعتیاد زنان فعالیت دارد، اما پاسخگو نیاز نیست.



افزایش جمعیت قائم شهر



رئیس اداره ثبت احوال قائم شهر، از وقوع 12 واقعه تولد در این شهرستان در هر شبانه روز خبر داد.

مهدی طالبی افزود: در 9 ماه امسال سه هزار و 245 مورد واقعه ولادت در این شهرستان ثبت شد.



وی با اشاره به اینکه میزان ولادت در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 3.3 درصد افزایش دارد گفت: از مجموع متولدین سالجاری، هزار و 719 مورد پسر و هزار و 526 دختر هستند.



اتصال 76 دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت

مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری مازندران گفت: با اقدامات صورت گرفته تاکنون 76 دستگاه اجرایی استان به شبکه دولت متصل شدند.

ابوذر قربانی افزود: هم اکنون تمامی مکاتبات این دستگاهها با مجموعه دولت به صورت الکترونیکی انجام می شود.



وی گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده در آینده نزدیک تمامی دستگاه های اجرایی استان به این شبکه متصل خواهند شد.



فعالیت 1385 هیئت مذهبی دانش آموزی

مدیرکل آموش و پرورش مازندران از فعالیت هزار و 385 هیات مذهبی دانش آموزی در استان خبر داد.

محمد علی امیری روز چهارشنبه در سی و ششمین نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی افزود: از این تعداد 627 هیئت در دوره ابتدایی، 441 هیئت در دوره متوسطه و 317 هیئت در مقطع متوسطه در 15منطقه و شهرستان استان فعالیت دارند.



وی با اشاره به اینکه از دو سال پیش تشکیل هیئت های مذهبی دانش آموزی در برنامه کاری آموزش و پرورش قرار گرفت، گفت: مدارسی که موفق به تشکیل این هیئت ها شده مورد تجلیل قرار می گیرند.



برگزاری 150 برنامه و محفل قرآنی در مازندران

مسئول بخش اجرایی محافل قرآنی سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن در مازندران گفت: همزمان با برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کشور ، تعداد 150 برنامه و محفل قرآنی در شهرستان های این استان برگزار می شود.

نوروز رشیدی افزود: مازندران از تاریخ هشتم لغایت چهاردهم بهمن سالجاری شاهد بزرگترین رویداد قرآنی خواهد بود که امیدواریم با ارائه برنامه های متنوع بتوانیم رضایت خاطر مردم را فراهم کنیم.



وی گفت: تعداد پنج برنامه کلی با توجه به تشکیل ستادی در شهرستان های مازندران به ریاست فرمانداران و با دبیری روسای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های استان همزمان با برگزاری مسابقات قرآن کشوری در مازندران برگزار می شود.

200 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی مازندران رسیدگی شد



رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در هشت ماهه اول امسال 90 هزار و 106 هزار فقره پرونده جزایی در دادسراها و 129 هزار و 170 فقره پرونده ویژه حقوقی در دادگاه های استان توسط قضات رسیدگی و مختومه شد.

حجت الاسلام حسین طالبی با بیان اینکه برخوردهای عملی در دستگاه قضایی در حال انجام است، افزود: در همین مدت 46 هزار و 180 فقره پرونده حکم قضایی در سطح استان اجرا شده است.



وی اظهارداشت: در مدت یاد شده 30 هزار و 358 فقره پرونده مربوط به جزای نقدی، 10 هزار و 815 فقره پرونده تعزیر شلاق و سه هزار و 894 فقره پرونده مربوط به حبس در مازندران اجرایی شد.