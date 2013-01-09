تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی بر فجر به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و داماش گیلان از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل همراه شد و در وقت های اضافه هم دو تیم نتوانستند به گل برسند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی تیم داماش گیلان بهتر عمل کرد و با پیروزی 4 بر 3 برابر حریف شیرازی خود به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این تیم باید در این مرحله به مصاف برنده دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب آهن برود.

در این بازی که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه دستغیب شیراز برگزار شد، علیرضا جلیلی از تیم فجرسپاسی و ابوالفضل حاجی‌زاده، مرتضی ابراهیمی و علیرضا نظیف‌کار از تیم داماش گیلان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.