تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی بر فجر به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال فجرسپاسی شیراز و داماش گیلان از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل همراه شد و در وقت های اضافه هم دو تیم نتوانستند به گل برسند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.
در ضربات پنالتی تیم داماش گیلان بهتر عمل کرد و با پیروزی 4 بر 3 برابر حریف شیرازی خود به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این تیم باید در این مرحله به مصاف برنده دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب آهن برود.
در این بازی که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه دستغیب شیراز برگزار شد، علیرضا جلیلی از تیم فجرسپاسی و ابوالفضل حاجیزاده، مرتضی ابراهیمی و علیرضا نظیفکار از تیم داماش گیلان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.
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