  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

یک چهارم نهایی جام حذفی/

تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی بر فجر به نیمه نهایی صعود کرد

تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی بر فجر به نیمه نهایی صعود کرد

تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی برابر فجرسپاسی در ضربات پنالتی به مرحله نیمه نهایی بیست و ششمین دوره رقابت های جام حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و داماش گیلان از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل همراه شد و در وقت های اضافه هم دو تیم نتوانستند به گل برسند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی تیم داماش گیلان بهتر عمل کرد و با پیروزی 4 بر 3 برابر حریف شیرازی خود به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این تیم باید در این مرحله به مصاف برنده دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب آهن برود.

در این بازی که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه دستغیب شیراز برگزار شد، علیرضا جلیلی از تیم فجرسپاسی و ابوالفضل حاجی‌زاده، مرتضی ابراهیمی و علیرضا نظیف‌کار از تیم داماش گیلان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

کد مطلب 1787676

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