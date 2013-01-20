مترو المانهای شیراز را بلعید/ نمادهای شهری اسیر کارگاه های قطار

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشرفت شهر و افزایش جمعیت یکی از اساسی ترین مشکلات شهری یعنی حمل و نقل ، ترافیک و تغییرات ساختار شهری به وجود آمد که تمامی کلانشهرها به دست و پنجه نرم کردن با این موضوع مشغول هستند.

اما یکی از راهکارهای کاهش ترافیک و کنترل حمل و نقل در کلانشهرها ، ایجاد مترو یا قطار شهری است.

قطار شهری همان طور که فرصتهای مناسبی برای حمل و نقل مردم ایجاد می کند، به صورت طبیعی تهدیداتی نیز برای بافتهای شهری در پی دارد.

انتقال حمل و نقل به زیر زمین فضای ظاهری شهر را تغییر می دهد و در صورت گسترش فرهنگ استفاده از مترو، کم شدن عبور و مرور ماشین در سطح شهر را شاهد خواهیم بود.

در کنار انتقال عبور مرور به زیر زمین می توان در شهرهای توریستی مانند شیراز علاوه بر حفظ آثاری که نمایانگر بافت اصولی و فرهنگی شهری است با برنامه ریزی صحیح روی زمین می توان به ایجاد حاشیه و فضاهای تفریحی و گردشی، عاری از اتومبیل پرداخت.

پروژه قطار شهری در شیراز از میدان گل سرخ آغاز و از مسیر میدان ولیعصر، میدان امام حسین(ع)، میدان نمازی، میدان قصردشت، خیابان گلخون، میدان میرزا کوچک خان به میدان احسان متصل می شود.

این پروژه که از حوالی سال 87 در شیراز آغاز شد فضای بصری شهر شیراز را چندین سال دستخوش تغییر کرد و هنوز نتوانسته به عملی کردن وعده های خود سرعت ببخشد.

میدان گل سرخ تا میدان نمازی که از شلوغ ترین مسیرها و یکی از بافتهای اصیل شیراز به حساب می آیند سالهاست منتظر اتمام ساخت و ساز مترو است.

وجودکارگاه های طولانی مدت و گسترده چهره این مناطق را نامطلوب کرده و هرساله علاوه بر شهروندان خود شیراز مسافران را دچار حیرت و آشفتگی از به اتمام نرسیدن ،ساماندهی نشدن کارگاهها و همچنین باز نشدن مسیر عبور و مرور می کند.

بطور مثال یکی از این کارگاهای سطحی که در میدان امام حسین(ع) قرار دارد در مردادماه سال 87 احداث شد و قرار بود براساس گفته های مدیرعامل پیشین قطار شهری ظرف یک سال و نیم از این محدوده که محل قرار گیری "ساعت گل" به عنوان یکی از المانهای قدیمی شهر شیراز نیز بود جمع آوری شود.

متاسفانه بعد از گذشت چندسال نه تنها این کارگاه جمع نشده بلکه شاهد ساماندهی و کوچکتر شدن آن هم نبودیم و کارگاه در همان ابعاد گذشته باقی مانده و باعث ایجاد مشکل در عبور و مرور و انتقال دادن ساعت گل به ضلع شرقی میدان شده است.

ساعت گل شیراز یکی از المانهای قدیمی شیراز با عمری نزدیک به 80 سال است که مدتها پیش یعنی در مردادماه سال 87 به دلیل انجام پروژه قطار شهری و ایجاد کارگاه در محدوده امام حسین از این مکان جمع آوری شد.

به غیر از ساعت گل نمادهای دیگری از شهر شیراز نیز بودند که پروژه های شهری چهره آن را مخدوش کرده مانند میدان ولی عصر(عج) که کمتر نمایی از آن باقی مانده و یا کارگاه های مختلف مترو که قطار شهری طی این سالها چهره مسیر بلوار مدرس به عنوان یکی از محورهای قدیمی شیراز را را دچار آلودگی بصری کرده است.

طی این سالها ساعت گل به عنوان یکی از نمادهای شهری محبوب شیرازیها توسط قطار شهری به فراموشی سپرده شد و بعد از این چند سال اکنون خبر رسیده که ساعت گل قرار است به ضلع شرقی میدان منتقل شود.

کمی اعتبارات علت تاخیر در پروژه قطارشهری

رئیس شورای شهر شیراز در این خصوص گفت : علت برداشته نشدن کارگاه در میدان امام حسین و تاخیر در پروژه قطار شهری و دیگر پروژها در سطح شهر که گاهی باعث توقف آنها شده، وضعیت تخصیص اعتبار بودجه پیش بینی شده سال 91 است.

علی زحمتکش ادامه داد: در صورت اختصاص به موقع بودجه و تامین اعتبار از راه های دیگر می توان روند رشد قطار شهری را سرعت بخشید و شاهد برداشته شدن و انتقال کارگاهها به زیر زمین باشیم.

وی با اشاره به ساماندهی مناسب بلوار مدرس بیان کرد: خوشبختانه در محدوده بلوار مدرس کارگاه به زیر زمین انتقال یافته و این محور رشد خوبی پیدا کرده است.

رئیس شورای شهر شیراز یادآورشد: یکی دیگر از علل کندی پروژه در میدان امام حسین (ع)عبور خط شمال و جنوب از این مسیر و وجود ایستگاه دو طبقه است که کار را در این مسیر سخت تر می کند.

ساعت گل

زحمتکش تصریح کرد: در سازمان زیباسازی شهرداری طرح احیا ساعت گل آماده و مسیر لازم در این خصوص طی شده که با پایان کار کارگاه محدوده میدان امام حسین این ساعت دوباره احیا می شود.

وی در خصوص تامین اعتبار پروژه قطار شهری با اشاره به مشکل تامین اعتبار برای کل مسیر خط یک از میدان احسان تا میدان الله است گفت: کمی اعتبار باعث شده مسئولین به سمت ایجاد سرعت بهره برداری در مسیر احسان تا نمازی بروند که این موضوع باعث کم شدن سرعت در بقیه خط ها می شود.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به پیگیریهای شورا، شهرداری و قطارشهری عنوان کرد: امیدواریم از طریق مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به بخش دولتی بتوان فاز دوم خط یک را سریعتر عملیاتی و به بهره برداری برسانیم.

انتقال ساعت گل به ضلع شرقی میدان امام حسین

مدیرعامل سازمان زیباسازی و تاسیسات شهرداری شیراز گفت: با توجه به اینکه کارعملیات اجرایی قطار شهری در منطقه میدان امام حسین ادامه دارد و زمان جمع اوری کارگاه مشخص نیست انتقال ساعت گل در دستور کار قرار گرفت.

علی اکبر حسینی اضافه کرد: طرح انتقال ساعت گل به سمت شرق میدان امام حسین تهیه و به زودی به مرحله عملیاتی می رسد و امیدوارم تا شب عید افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه قراردادن ساعت گل در مکان قبلی زمان زیادی می برد تصریح کرد: زمان قرار دادن ساعت گل در محل قبلی آن مشخص نیست و دوره زمانی طولانی می طلبد بنابراین انتقال ساعت که هنوز مجوز نهایی جهت انجام عملیات اجرایی و مسائل فنی دریافت نشده تنها راه بازسازی آن است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی و تاسیسات شهرداری شیراز اضافه کرد: برنامه ریزی لازم جهت انتقال تمامی تشکیلات و آماده سازی زیرساختها فراهم شده و منتظر صدور مجوز در خصوص مسائل فنی برای شروع کار هستیم.

حسینی گفت: در صورتی که مشکلی بر سر انتقال ایجاد نشود هم شهریان و مهمانان نوروزی در شب عید می توانند ساعت گل را در میدان امام حسین ببینند.

اما نکته ای که باید در نظر گرفت این است که ساعت گل در مکان همیشگی خود برای مردم شیراز دارای اصالت است و انتقال مشکلی را حل نمی کند.

دیده نشدن هویت تاریخی شهر در پروژه قطار شهری

یک کارشناس حوزه معماری با اشاره به اینکه هویت تاریخی شهر شیراز در پروژه قطار شهری دیده نشده به خبرنگار مهر گفت: قطار شهری برای هر کلان شهری ضرورت محسوب می شود و ایجاد آن در شیراز نیز انکار ناپذیر است اما تعیین مسیر آن نیاز به برنامه مطالعاتی سنگین داشت.

مهدی پارسایی با اشاره به اینکه مسیر گلسرخ تا میدان نمازی مسیر مناسبی برای قطار شهری نبود ادامه داد: متاسفانه مسیر قطار شهر شیراز انتخاب مناسب و کارشناسی شده نبود در حالی که برای اتصال دو نقطه شهر مسیرهای مناسب تری وجود داشت.

وی بیان داشت: استفاده از مسیر رودخانه خشک در حالی که هزینه خاکبرداری را به حداقل می رساند همچنین جلوگیری از نابودی یادمانها و کاهش ترافیکی که سالها شاهد آن هستیم نیز ازجمله موضوعات آن محسوب میشد.

این کارشناس حوزه معماری و شهری اضافه کرد: تبعات رد شدن قطار شهری از این محدوده که بافت تاریخی شیراز محسوب می شود مشخص نیست و درحالیکه عبور آن از محورهای دیگر صدمات کمتری داشت.

پیگیریهای بی نتیجه خبرنگار مهر/ قطاری شهری پاسخگو نبود

با وجود اینکه خبرنگار مهر تلاش فراوان برای درج نظرات مدیر عامل قطار شهری شیراز انجام داد متاسفانه پاسخی از سمت این مجموعه دریافت نشد.