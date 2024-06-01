به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودی اظهار کرد: تأمین برق پمپهای کشاورزی در راستای اجرای طرح نهضت تولید محصول سبز با برق سبز محقق شد که از این تعداد چهار مزرعه در شهرستان ساوه و یک مزرعه در اراک است.
وی بیان کرد: عدم قطع برق موتور پمپهای کشاورزی در صورت احداث نیروگاه خورشیدی جهت مدیریت مصرف با تأمین برق از تجدیدپذیرها، یکی از مشوقهای در نظر گرفته شده توسط وزارت نیرو است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به تأمین ۵۰۰ کیلوواتی برق پمپهای کشاورزی این استان با انرژی خورشیدی، افزود: کشاورزانی که دارای پست اختصاصی هستند و در صورت همکاری با شرکت توزیع نیروی برق از طریق ایجاد و بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر (خورشیدی) با ظرفیت ۸۰ درصد دیماند مصرفی چاه کشاورزی و با احداث نیروگاه، برق مصرفی خود را تأمین کنند، از کل محدودیتهای مدیریت بار (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) از شمول برنامههای مدیریت بار خارج میشوند.
محمودی اظهار کرد: استفاده از پنلهای خورشیدی در صنایع کشاورزی و دامداری مانند گلخانهها و مرغداریها، علاوه بر تأمین برق، به افزایش راندمان مصرف آب و استفاده بهینه از زمینهای کشاورزی، کمک شایانی میکند.
وی افزود: در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کشاورزان و دامداران در بسیاری از موارد میتوانند برق نیز تولید کنند و این موضوع با نصب سامانههای خورشیدی بر روی زمین کشاورزی یا سقف گلخانه و دامداری و به طرق مختلف قابل انجام است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه داد: کشاورزان و دامداران میتوانند، با فروش برق تولید شده به وزارت نیرو (ساتبا)، علاوه بر بهرهوری بالاتر و حفظ محیطزیست، موجب درآمدزایی بیشتر زمینهای خود شوند.
محمودی بیان کرد: این فرصت در بسیاری از کشورهای دنیا آزموده شده و همزمان با تولید برق پاک، شرایط اصلاح برخی از عوامل زیستمحیطی از جمله کاهش آلودگی هوا، کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن نیز وجود دارد.
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