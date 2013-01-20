به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول واحد تغذیه دانشگاه در این خصوص گفت: این طرح توسط واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تمام شهرستان های استان فارس (مناطق شهری و روستایی) به منظور تعیین شیوع سوء تغذیه اجرا می شود.

مرضیه وکیلی افزود: پرسشگران این طرح که از کارکنان بهداشتی دانشگاه هستند در شهرهای استان با مراجعه به درب منازلی که کودک زیر شش سال دارند در حضور مادر، کودک را اندازه گیری قد و وزن کرده و پرسشنامه ای که شامل اطلاعات عمومی خانوار و اطلاعات کودک زیر 6 سال می باشد را تکمیل می کنند.

وی اظهار داشت: زمان مراجعه پرسشگران اکثراً صبح ها بوده و بدلیل انتخاب نمونه مورد نظر بصورت تصادفی ،پرسشگران فقط به درب منازل موجود در نمونه مراجعه می کنند.

وکیلی بیان کرد: خانوارهایی که به آنها مراجعه نمی شود خارج از نمونه مورد بررسی هستند و نباید برای پیگیری به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح فقط تا پایان بهمن ماه اجرا می شود، گفت: از خانواده ها تقاضا می شود نهایت همکاری را با پرسشگران داشته باشند.

علوم پزشکی شیراز در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی های تحول اداری برترین دستگاه اجرایی استان شد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی های تحول اداری با کسب 14/89 درصد از کل امتیازات و قرار گرفتن در سطح عالی ، رتبه اول را در بین تمامی دستگاه های اجرایی استان کسب کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با بیان این مطلب ، گفت : علاوه بر کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی های تحول اداری، دانشگاه موفق شد درمحور ساماندهی نیروی انسانی از زیر مجموعه شاخص های عمومی نیز رتبه نخست را بدست آورد.

دکتر مهرزاد لطفی افزود: در این جشنواره که هرسال برگزار می شود تمامی دستگاه های اجرایی استان از طرف استانداری در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می گیرند که امسال نیز مطابق با روال سال های گذشته دانشگاه علوم پزشکی شیراز مستندات فعالیت های خود را در مدت زمان تعیین شده به استانداری فارس ارایه و جلسه ارزیابی با حضور مسوولان کمیته ها تشکیل و عملکرد دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: شاخص های عمومی، هرساله از سوی دفتر معاونت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می شود که در قالب 11 کمیته کمیسیون تحول اداری ارزیابی می شود.

دکتر لطفی بیان کرد: کمیته کمیسیون تحول اداری شامل کمیته نظام پیشنهادها، مستندسازی و ارتقای فرآیندها، طرح تکریم ارباب رجوع، فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقی نمودن اندازه دولت، آموزش وبهسازی نیروی انسانی، اصلاح نظام های مدیریتی، دورکاری، اصلاح ساختار تشکیلاتی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و سلامت اداری می باشد و شاخص های اختصاصی نیز از سوی وزارت بهداشت اعلام و عملکرد تخصصی تمامی معاونت ها منطبق با این شاخص ها ارزیابی می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدلیل کسب رتبه برتر در استان ،در جلسه هیات رییسه دانشگاه با اهدای لوح از معاون توسعه مدیریت و منابع قدردانی کرد.