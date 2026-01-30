عملیات امدادی هلال احمر در ۱۴ استان کشور همزمان با بارش برف و باران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در تشریح عملیات نیروهای امدادی هلال احمر، گفت: از ۸ تا امروز ۱۰ بهمن ماه، بر اساس هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور امدادگران هلال احمر در حالت آماده باش قرار داشتند.

وی افزود: ۱۴ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، همدان و یزد درگیر برف و باران بودند که در این استان‌ها ۳۴ شعبه هلال احمر شامل ۴۹ تیم عملیاتی و ۱۶۲ امدادگر اقدام به خدمات رسانی کردند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این بازه زمانی، ۹۴ نفر در استان‌های اردبیل، اصفهان، کردستان و همدان اسکان اضطراری یافتند و ۱۵ نفر در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و یزد به مناطق امن منتقل شدند.

کبادی درباره رهاسازی خودرو در حوادث طبیعی نیز گفت: در این مدت ۵۷۰ دستگاه خودرو در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و همدان در جاده مانده بودند رهاسازی و با کمک امدادگران مجموعا یکهزار و ۶۲۰ نفر نجات یافتند.

وی افزود: همچنین ۳۹۹ نفر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد اقلام امدادی دریافت کردند.