اجزای دو رأس قوچ و میش وحشی از منزل یک متخلف در باخرز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حفاظت محیط زیست تایباد گفت: بنابر وصول یک فقره گزارش مردمی مبنی براقدام به شکار قوچ و میش وحشی توسط یک نفراز شکارچیان متخلف سابقه دار، یگان حفاظت محیط زیست با همراهی نیروی انتظامی پاسگاه ارزنه پس ازهماهنگی با مقام قضایی و اخذ حکم بازرسی از منزل این متخلف به محل اعزام شدند.



محمد مظلوم پناه اظهار کرد: در بازرسی از منزل این متخلف در روستای ارزنه از توابع باخرز و در حوزه استحفاظی محیط زیست تایباد، یگان حفاظت محیط زیست موفق به کشف اجزای دوراس قوچ ومیش وحشی شدند.



مسئول حفاظت محیط زیست تایباد در خصوص دیگر کشفیات این بازرسی از لاشه چهار قطعه کبک و دو قطعه قمری یاد کرد و گفت: 2.5 کیلوگرم گوشت بسته بندی شده، چهار کیلوگرم گوشت قورمه شده متعلق به قوچ ومیش وحشی و همچنین یک پرده شکار کبک به انضمام20 تیرفشنگ کمرشکن نیز از منزل این متخلف کشف و ضبط شد.



مظلوم پناه گفت: این متخلف پس از تنظیم پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.



شکارچیان آهوان شیر احمد بدام افتادند



مسئول حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در بررسی های به عمل آورده موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در پناهگاه حیات وحش شیر احمد شدند.



علی خانی اظهار کرد: این شکارچیان اقدام به شکار غیر مجاز پنج رأس آهو که جزو گونه های حمایت شده است در پناهگاه حیات وحش شیر احمد و فروش گوشت آنها کرده بودند.



مسئول حفاظت محیط زیست سبزوار تصریح کرد: این متخلفین پس از ضبط ادوات شکار آنان، به مراجع قضایی معرفی و مبلغ 48 میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست به حساب خزانه واریز کردند.





دو شکارچی قبل از شکار در بجستان دستگیر شدند

مسئول حفاظت محیط زیست بجستان گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل منطقه چهار قله، دو نفر شکارچی را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند.



علیرضا کیانی اظهار کرد: از ناحیه آنان یک قبضه اسلحه تک لول کمر شکن غیر مجاز با تعدادی فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد و متخلفین پس از تنظیم پرونده با مهمات مکشوفه به مقامات قضایی معرفی شدند.



مسئول حفاظت محیط زیست بجستان گفت: از اوایل سالجاری تاکنون تعدادی تله و دام مخصوص شکار و صید که در حوالی آبگیرها و مسیر تردد حیوانات توسط شکارچیان کار گذاشته شده بود جمع آوری شده است و تنها در یک روز حدود 30 عدد تله سنگی که برای زنده گیره کبک و تیهو استفاده می شود در اطراف روستای جزین کشف و تخریب شد.